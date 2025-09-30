Soda Stereo agotó entradas para "Ecos", su show en el Movistar Arena: cuándo es la nueva fecha
A menos de una hora de salir a la venta, se agotaron los tickets para el primer show del trío con un Gustavo Cerati virtual y Zeta Bosio y Charly Alberti tocando en vivo.
Soda Stereo marcó generaciones y transformó la historia del rock en español, sigue rompiendo barreras y convocando multitudes.Tras agotar las entradas para la función del 21 de marzo en menos de 1 hora,la banda confirmó una nueva fecha en el Movistar Arena.
La idea de volver a ver a Gustavo Cerati (en forma virtual, ya que murió en septiembre de 2014), Charly Alberti y Zeta Bosio fue validada por un sinfín de espectadores que agotaron la primera función.
Cuándo es la nueva función y cuánto cuestan las entradas
La nueva función de Soda Stereo, con su espectáculo "Ecos" será el 22 de marzo, también en el Movistar Arena.
El precio de las entradas comienza en $ 60.000, con un beneficio para clientes de Banco Galicia: compra con tarjetas Visa en 6 cuotas sin interés.
Las entradas pueden conseguirse en www.movistararena.com.ar y se recomienda hacerlo sólo en este canal oficial.
Cómo será "Ecos", el show de Soda Stereo
"Ecos" no tiene invitados ni cantante o guitarrista nuevo. Charly y Zeta estarán presentes, tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo los acompañará gracias a la ayuda de la última tecnología disponible y no a través de videos de archivo. (Esto último viene resaltado con signos de admiración).
No es tributo ni homenaje, no es una re edición de Gracias Totales (el show que hicieron por toda América con vocalistas elegidos para la ocasión y cada uno en un tema distinto de la banda).
"Ecos" será un show que unirá la ultima tecnología conocida al momento con una puesta en escena superadora y un repertorio que atraviesa clásicos, himnos y joyas inolvidables. La voz y la guitarra que sonarán en el espectáculo son originales de Gustavo Cerati y no Inteligencia Artificial.
Soda Stereo se caracterizó siempre por grabar sus shows y los de la gira del regreso (Me verás volver, 2007) están todos e intactos. Entonces, era cuestión de saber elegir las tomas existentes, combinarlas y que Zeta y Charly ensayen (mucho) sobre ellas.
Los productores aseguran que será un espectáculo nunca antes visto en Latinoamérica. Ideal para quienes acompañaron a Soda desde el inicio, ya que es la posibilidad de volver a compartir en vivo la música que marcó una época. Y también para quienes nunca pudieron verlos: esta es la oportunidad de cumplir un sueño que parecía imposible.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario