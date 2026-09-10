La Peña de Morfi pierde a Carina Zampini: quién es la bella periodista que acompañará a Diego Leuco

A la par de su presente en los medios audiovisuales, Zampini hizo referencia a las versiones que circularon sobre el posible retorno de "Dulce amor", la recordada ficción que encabezó junto a Sebastián Estevanez. La actriz aclaró que el proyecto de remake o continuación se encuentra actualmente en pausa debido a variables económicas: “Está todo medio frenado, pero me encantaría... Más que las ganas es que se pueda y sea viable económicamente de hacer”

Para finalizar el diálogo con el programa de espectáculos, la artista reconoció que las negociaciones con las autoridades del canal ya fueron iniciadas, aunque el desarrollo del proyecto depende de factores presupuestarios externos a los actores: “Presentamos en Telefe la propuesta, las ganas están, pero no está en nuestras manos. Se verá...”.