La Peña de Morfi pierde a Carina Zampini: quién es la bella periodista que acompañará a Diego Leuco
Carina Zampini se ausentará en el programa de Telefe por unos días, pero Diego Leuco ya tiene nueva dupla. Conocé todos los detalles.
Este domingo 13 de septiembre, la pantalla chica experimentará una ausencia de peso en la conducción del clásico dominical. Carina Zampini no estará al frente de "La Peña de Morfi" debido a un período de descanso ya programado. Ante esta situación, la producción definió quién tomará su lugar para conformar la dupla televisiva junto a Diego Leuco en la transmisión de Telefe.
La primicia sobre el recambio fue revelada por el periodista Ángel de Brito mediante una publicación en su perfil de la red social X. Allí confirmó que la actriz estará fuera de la pantalla durante unos días por vacaciones, siendo Sofi Martínez la encargada de ponerse al frente del ciclo, una elección que despertó un interés particular por tratarse de la expareja de Leuco, con quien mantuvo un noviazgo de casi dos años finalizado hacia fines de 2023 en excelentes términos.
Previo a este paréntesis en la conducción, la artista brindó un reportaje en "Intrusos", el ciclo conducido por la pantalla de América, donde dialogó con el movilero Alejandro Guatti acerca de las sensaciones que le produjo volver al emblemático programa que condujo originalmente junto al recordado Gerardo Rozín en "Morfi, todos a la mesa" en 2015 y en la versión dominical iniciada en 2016: “Yo hice Morfi, esto es La Peña, pero es muy emocionante todo”
Asimismo, al profundizar en la calidez de su reencuentro con el equipo de trabajo y su retorno a la pantalla para ocupar el lugar que dejó Lizy Tagliani, la conductora añadió: “Estuve hablando con Santiago Giorgini y el equipo, es volver a compartir con gente que quiero mucho, en un programa que me vio nacer como conductora. Es algo re lindo, estoy contenta”
Respecto a la dinámica laboral con Diego Leuco, con quien además comparte espacio profesional en la señal de streaming Luzu TV dentro de la grilla de "La novela" —emisión que sale al aire los lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 hs—, la presentadora destacó el buen entendimiento mutuo: “Vamos a laburar juntos, ya compartimos el verano en Luzu. Lo respeto profesionalmente y lo quiero un montón”
A la par de su presente en los medios audiovisuales, Zampini hizo referencia a las versiones que circularon sobre el posible retorno de "Dulce amor", la recordada ficción que encabezó junto a Sebastián Estevanez. La actriz aclaró que el proyecto de remake o continuación se encuentra actualmente en pausa debido a variables económicas: “Está todo medio frenado, pero me encantaría... Más que las ganas es que se pueda y sea viable económicamente de hacer”
Para finalizar el diálogo con el programa de espectáculos, la artista reconoció que las negociaciones con las autoridades del canal ya fueron iniciadas, aunque el desarrollo del proyecto depende de factores presupuestarios externos a los actores: “Presentamos en Telefe la propuesta, las ganas están, pero no está en nuestras manos. Se verá...”.
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