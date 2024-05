Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero, posó en microbikini luciendo su embarazo

El anuncio del embarazo Sofía Calzetti y el Kun Agüero

La it girl, conocida por sus looks de playa y marcas de lujo, mostró feliz su embarazo con un traje de baño, cautivando a sus seguidores. De vacaciones en la playa con dos amigas, posó para sus más de 800 mil seguidores de Instagram junto al mar. Sofisticada y glamorosa, optó por tonos neutros: un corpiño de bikini negro y un pantalón off white holgado.