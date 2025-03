Sofía Clerici anunció que será madre monoparental de un varón

Sin embargo, aclaró que aún no está en la dulce espera: "No estoy embarazada todavía. Me sometí a un tratamiento y congelé óvulos, no porque tenga problemas para concebir, sino porque no encontré al padre".

Sobre su determinación de criar a su hijo sin una pareja, fue contundente: "Sé que no es una decisión para cualquiera, pero me siento más que preparada. Mi objetivo es que sea este año. Y eso no significa que no pueda estar en pareja... una sola nunca está", expresó. Por último, Clerici confirmó que su hijo será un varón y que, de no cambiar de idea, llevará el nombre Amadeo, como su padre y su abuelo.

Una decisión que dará que hablar

Tras meses de bajo perfil, Sofía Clerici reapareció con un anuncio que marca un antes y un después en su vida: será madre soltera. La modelo, que congeló óvulos tiempo atrás, confesó que nunca encontró al padre ideal, pero eso no la detuvo en su deseo de formar una familia. Con la intención de concretar su embarazo este año, dejó en claro que se siente lista para la maternidad y que no descarta la posibilidad de estar en pareja más adelante.