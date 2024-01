Habló la mujer que fue denunciada por Sofía Clerici

El descargo de la mujer denunciada por Sofía Clerici

denunciada sofia clerici

En este sentido, la influencer profundizó en sus dichos: “Hace más de dos años que no me hablo, maneja un nivel de obsesión que asusta. Su mayor problema es que estoy en Dubai con mi amiga María Cavallo, porque desde que estamos acá no para de molestar. la tengo bloqueada de todas mis redes, incluso de onlyfans donde pagaba suscripción para hablarme por ahí”.

Asimismo, Florencia destacó en su descargo: “Si esto continúa voy a iniciar acciones legales, pero por ahora no me interesa porque no es algo que me afecte. Esta muy lejos de mi realidad y ahí es donde quiero que permanezca”. Tras esto, la joven concluyó: “Debería preocuparse por ir a la justicia a resolver sus problemas que si son reales. Claramente con lo del yategate no aprendió nada y no evolucionó como persona. Ojalá se relaje, deje de inventar cosas y viva su vida”.