Polémica declaración de Sofía Gala sobre su relación con un hombre de 40 años cuando ella tenía 15

Qué dijo Sofía Gala sobre su relación con un hombre de 40 años cuando ella tenía 15

En este sentido, la joven compartió su consideración al respecto: "Yo no lo sentí como un abuso, es verdad y sino no lo hubiera dicho", en defensa a la desaprobación general que recibe una relación de este tipo. De hecho, en diálogo con La Once Diez, Sofía Gala se pronunció sobre el precio de decir lo que piensa: "No soy una persona que pueda dejar de decir lo que siente, prefiero las consecuencias siempre", remarcó.

Además, la actriz de la obra teatral Los padres terribles mencionó las dificultades que le ha representado ser tildada permanentemente por su pasado: "Soy la hija de Moria y tengo determinadas etiquetas, lo cual te quita mérito, porque en la parte mediática el mérito no importa, no importa si presentaste una obra o si sabés actuar, es importante con qué novio salís o si te llevás bien con tu mamá, y te queda una especie de 'mote', que está bien, no me pasa sólo a mí", reflexionó.

En adición a esto, cuestionó el hecho de que "muchos no sueltan ese lado amarillo, ese lado mediático", aunque se mostró acostumbrada a la situación y dispuesta a disfrutar de su presente profesional.

Sin ir más lejos, Gala está actualmente nominada a los premios Cóndor de Plata 2023 como "mejor actriz protagónica" por Cadáver exquisito, el film dirigido por Lucía Vassallo que narra la historia de Clara, una joven que encuentra a su novia sin signos vitales en la bañera y, mientras permanece en coma, intentará reconstruir el pasado de ella, descubriendo que realmente no la conocía.

Como si esto fuera poco, recientemente presentó Reina animal en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Una película de Moroco Colman que protagoniza impecablemente y que tuvo su estreno a fines de abril pasado.