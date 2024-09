Sofía Gonet destrozó a Yanina Latorre: "Animal"

En su audiovisual, Sofi Gonet puso en contexto a sus seguidores asegurando que Latorre estuvo "burlándose palabra por palabra" de lo que ella dijo en la entrevista. Tras esto, comenzó: “En un momento cuando va a empezar a leer la parte en la que yo hablo de esta relación tóxica, le pregunta como a una compañera, ‘¿la fajaron o no la fajaron? Así sé si puedo reírme o no reírme’. A la par que hacía semejante comentario de animal, me denigraba y me quería hacer sentir menos por no ser comunicadora o por no tener ningún talento, como que no estaba lo suficientemente preparada para contestar preguntas”.

Luego, continuó: “Dejame que te cuente algo Yanina Latorre, si hay alguien que claramente no está preparada para ser comunicadora y lo acaba de dejar más que claro, sos vos con la animalada que acabas de hacer. Que una mujer con una voz tan importante como la tuya, sea capaz de decir semejante burrada, a mí me parece criminal y peligroso”.

Qué le dijo Sofía Gonet a Yanina Latorre

Tal es así que, debido a la magnitud que tomó su caso, Gonet explicó que no dio detalles sobre la violencia de género que sufripo porque "es un tema delicado" y comprende que su imagen “no es lo suficientemente serie y profesional” para entrar en temas tan sensibles porque “hay cosas con las que no puede hablar con semejante liviandad”.

Luego, volvió a retomar las declaraciones de Latorre y expresó: “Que soy vaga, que no me gusta laburar, que quiero ser famosa, que soy una necesitada de atención. Me rechupa un huevo”. En esa misma línea amplió: “Ahora, sí, me vas a decir que no tengo ningún talento como comunicadora, y después te vas a mandar la semejante cagada que te mandaste, dejame decirte que la pifiaste. Podré ser boluda, hueca, sin talento, todo lo que quieras, pero vos sos peligrosa y eso me parece peor”.

Además, La Reini insistió en que Yanina dijo “una barbaridad atrás de otra” y que cuando lo vio “no lo podía creer”. “De verdad, me dieron ganas de vomitar. Si hay algo que no hice en esa nota fue hacerme la víctima, como ella dijo. Es lo que menos hice, todo lo contrario, fui brutalmente honesta, espontánea como soy yo”, agregó.

“Deseo que la gente que no logra aggiornarse, que se vayan de los medios. Basta”, cerró en su video que se volvió viral.