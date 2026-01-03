Sofía Gonet, "La Reini", contó sin filtros todas las intervenciones estéticas que se realizó
La influencer habló abiertamente sobre los retoques que eligió hacerse y volvió a instalar el debate sobre los estándares de belleza, la exposición en redes y la presión estética en el mundo digital.
Sofía Gonet, conocida popularmente como “La Reini”, volvió a quedar en el centro de la escena tras enumerar públicamente cada uno de los procedimientos estéticos que se realizó a lo largo de los últimos años. Lejos de esquivar el tema, la influencer decidió detallar sin rodeos las intervenciones que forman parte de su transformación física, una decisión que rápidamente generó repercusión en redes sociales y abrió una vez más el debate sobre la estética, la autoimagen y la influencia de los modelos de belleza que circulan en el universo digital.
Entre los cambios que mencionó se encuentran retoques en los pómulos, el mentón y la mandíbula, además de aplicaciones de botox y un lifting facial, procedimientos cada vez más habituales entre figuras del espectáculo y creadores de contenido. A eso se suman los llamados “foxy eyes”, una técnica que busca levantar la mirada y estilizar el contorno de los ojos, y modificaciones en la nariz, incluida la punta, uno de los detalles que más impacto visual genera en el rostro. También reconoció haberse realizado trabajos odontológicos para mejorar la sonrisa y, como dato que sorprendió a muchos, un alargue de los dedos, una intervención poco frecuente y que despertó curiosidad entre sus seguidores.
El testimonio de “La Reini” se dio en un contexto en el que cada vez más figuras públicas optan por hablar sin eufemismos sobre los procedimientos estéticos a los que se someten, en contraste con épocas anteriores donde estos temas solían ocultarse o negarse. En su caso, la influencer eligió la transparencia como forma de posicionarse frente a las críticas y los comentarios que recibe a diario por su imagen, dejando en claro que sus decisiones forman parte de una elección personal y consciente.
La exposición de estos retoques también reavivó la discusión sobre el impacto que este tipo de confesiones tiene en jóvenes y adolescentes que consumen contenidos en redes sociales, donde la apariencia ocupa un lugar central. Especialistas suelen advertir sobre la importancia de contextualizar estos procedimientos, remarcar que no son obligatorios ni necesarios para alcanzar aceptación y recordar que detrás de cada intervención hay evaluaciones médicas, costos elevados y posibles riesgos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario