Sofía Gonet le tiró una indirecta a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity y el cocinero se quedó mudo

La cocina más famosa del país vivió una emisión fuera de lo común en MasterChef Celebrity, donde el ingenio y la velocidad no fueron los únicos protagonistas. La jornada estuvo marcada por una serie de retos que pusieron a prueba la coordinación de los famosos, comenzando con un desafío de coctelería en el que los participantes, trabajando en duplas, debían elaborar un trago utilizando únicamente una mano cada uno. Sin embargo, el plato fuerte llegaría más tarde, cuando la competencia culinaria tomó un tinte mucho más personal y audaz.