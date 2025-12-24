Sofía Gonet le tiró una indirecta a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity y el cocinero se quedó mudo
En la última emisión del reality de cocina, se vivió una jornada distinta, donde el jurado permitió a la influencer hacerle tres preguntas y una fue personal.
La cocina más famosa del país vivió una emisión fuera de lo común en MasterChef Celebrity, donde el ingenio y la velocidad no fueron los únicos protagonistas. La jornada estuvo marcada por una serie de retos que pusieron a prueba la coordinación de los famosos, comenzando con un desafío de coctelería en el que los participantes, trabajando en duplas, debían elaborar un trago utilizando únicamente una mano cada uno. Sin embargo, el plato fuerte llegaría más tarde, cuando la competencia culinaria tomó un tinte mucho más personal y audaz.
La tensión comenzó a escalar desde el ingreso al mercado. Las reglas fueron estrictas: ningún cocinero podía retirar más de 20 ingredientes bajo la amenaza de recibir una sanción directa. En medio de este clima de presión, Sofía Gonet decidió que era el momento ideal para romper el hielo y jugar sus cartas frente al jurado más exigente del certamen. El cruce con Germán Martitegui comenzó con un intercambio técnico, pero terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la noche.
Al acercarse a la estación de trabajo de la participante, el chef planteó un inicio riguroso. “Tres preguntas, a cara de perro”, sentenció Martitegui, marcando el terreno para una evaluación técnica sin concesiones. La interacción comenzó con una discrepancia sobre el uso de ciertos elementos: Sofía buscaba asesoramiento para elaborar una salsa picante, pero el jurado fue tajante al explicarle que, con lo que tenía a disposición, solo lograría obtener un aceite aromatizado y no una salsa propiamente dicha.
El intercambio continuó con una consulta sobre el armado de una quesadilla y el rol de la palta en el plato. Siguiendo el consejo del chef, Gonet aceptó incorporarla dentro de la preparación. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue el giro que tomó la conversación tras el último interrogante técnico. Aprovechando la cercanía del jurado, la joven lanzó una invitación que dejó a todos en silencio: “Última pregunta: ¿Qué haces el viernes a la noche?”.
La reacción de Germán Martitegui fue el reflejo de una sorpresa absoluta. El chef, conocido por su perfil serio y distante, permaneció en silencio durante varios segundos, procesando la inesperada propuesta antes de retirarse de la isla de cocina sin emitir palabra alguna. Lejos de amedrentarse por la falta de respuesta, Sofía celebró su propia valentía frente a las cámaras.
“Lo dejé mudo… hay que mandarse en esta vida”, comentó la "Reini" con una sonrisa cómplice, dejando en claro que su estrategia en el reality no solo incluye el sabor de sus platos, sino también una personalidad arrolladora capaz de descolocar incluso a los jueces más imperturbables. Este episodio añade un nuevo capítulo a la dinámica del programa, demostrando que en MasterChef, a veces, un movimiento audaz fuera de las recetas puede ser tan impactante como el punto de cocción de una carne.
