El gran gesto solidario de Luck Ra en el Hospital de Niños: recorrió las salas y entregó regalos

Luck Ra Spreen

Esta visita no la realizó en solitario, ya que contó con la compañía de Spreen, uno de los creadores de contenido y streamers más influyentes de la actualidad. Juntos, recorrieron los pasillos y las diferentes salas de internación de la institución, transformando por un momento la rutina hospitalaria en un espacio de celebración. Durante el encuentro, ambos se dedicaron a repartir obsequios, capturar imágenes con los niños y sus familias, y sobre todo, a generar sonrisas en un contexto donde el ánimo es una pieza fundamental para la recuperación.