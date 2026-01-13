Sofía Gonet apuntó contra el ciclo de Vero Lozano y lanzó un fuerte mensaje: "Primera y última vez"

Ni siquiera el intento de llevar la situación al terreno del humor logró bajar la tensión. Cuando le propusieron asociar a Homero con un plato de MasterChef Celebrity, respondió: “Sería, por ejemplo, un ratatouille”. Aunque en el estudio se escucharon risas, en las redes la frase fue interpretada por muchos como una chicana más.

Luego de la emisión, Sofía decidió salir a aclarar su postura con un video donde expresó su bronca por la forma en que se mostró la entrevista. Allí cuestionó la exposición, los recortes fuera de contexto y el uso reiterado de una historia personal que intenta dejar atrás.

En ese mismo mensaje, también recordó el nivel de violencia que recibió cuando el conflicto con Pettinato estalló públicamente. “Aparezco después de estar siendo cancelada… recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten”, dijo, aludiendo a una etapa que todavía le pesa.

La influencer también asumió su parte de responsabilidad dentro del vínculo y fue autocrítica: “Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico… saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya”. Sin embargo, el tono general del descargo dejó claro que la entrevista volvió a abrir heridas que no están del todo cerradas.

De este modo, lo que parecía una simple aparición televisiva terminó convirtiéndose en un nuevo foco de conflicto, no solo por su historia con Pettinato, sino también por la manera en que su testimonio fue tratado en pantalla.

sofi gonet

La influencer compartió una imagen de su paso por Cortá por Lozano tras expresar su enojo por la entrevista

Luego de su descargo en redes, Sofía “La Reini” Gonet publicó una foto del estudio del programa de Verónica Lozano y dejó en claro que su visita al ciclo fue, según sus propias palabras, “la primera y última vez” seguido de un emoji de un besito.