Sofía Gonet apuntó contra el ciclo de Vero Lozano y lanzó un fuerte mensaje: "Primera y última vez"
La influencer Sofia Gonet más conocida como "La Reini" publicó un video en el que criticó con dureza al ciclo de la conductora, expuso su postura sin filtros.
La participación de Sofía Gonet en Cortá por Lozano terminó dejando más ruido del que se vio. Después de pasar por el programa de Verónica Lozano, la influencer recurrió a sus redes para manifestar su malestar por cómo fue tratada la entrevista y por la edición de algunos fragmentos que, según ella, la expusieron de manera injusta.
Aunque frente a cámara el intercambio se mantuvo dentro de un clima correcto, puertas afuera la incomodidad se transformó en enojo. En un video que publicó horas después, "La Reini" hizo un descargo donde apuntó contra el recorte de sus palabras y la insistencia en temas que intenta dejar atrás.
Uno de los ejes centrales de la nota fue su vínculo con Homero Pettinato. A lo largo de la charla, Lozano llevó varias veces la conversación hacia ese pasado sentimental, pese a que la influencer había dejado en claro su intención de darlo por cerrado. En ese contexto, Sofía fue contundente: “Esto fue una relación tóxica que nos llevó a los dos a mostrar lo peor de nosotros… ya está, contacto cero”.
La incomodidad creció cuando la conductora volvió sobre la posibilidad de que hubiera contacto, mails o una reconciliación. Allí, la Reini marcó un límite sin rodeos: “No. Yo hice el pedido de que por favor no me mande más emails. Los emails son graciosos”. El clima en el estudio se volvió más tenso y quedó flotando una sensación de incomodidad.
Otro de los momentos que más repercusión tuvo llegó cuando la charla giró hacia lo que esa relación le había dejado. Con ironía, Sofía lanzó: “No aportaba nada. Bueno, aportaba canciones, poesías… del lado artístico. Pero del lado material, no”. Ese fragmento fue recortado y viralizado en redes, lo que habría sido uno de los puntos que más la irritaron.
Ni siquiera el intento de llevar la situación al terreno del humor logró bajar la tensión. Cuando le propusieron asociar a Homero con un plato de MasterChef Celebrity, respondió: “Sería, por ejemplo, un ratatouille”. Aunque en el estudio se escucharon risas, en las redes la frase fue interpretada por muchos como una chicana más.
Luego de la emisión, Sofía decidió salir a aclarar su postura con un video donde expresó su bronca por la forma en que se mostró la entrevista. Allí cuestionó la exposición, los recortes fuera de contexto y el uso reiterado de una historia personal que intenta dejar atrás.
En ese mismo mensaje, también recordó el nivel de violencia que recibió cuando el conflicto con Pettinato estalló públicamente. “Aparezco después de estar siendo cancelada… recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten”, dijo, aludiendo a una etapa que todavía le pesa.
La influencer también asumió su parte de responsabilidad dentro del vínculo y fue autocrítica: “Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico… saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya”. Sin embargo, el tono general del descargo dejó claro que la entrevista volvió a abrir heridas que no están del todo cerradas.
De este modo, lo que parecía una simple aparición televisiva terminó convirtiéndose en un nuevo foco de conflicto, no solo por su historia con Pettinato, sino también por la manera en que su testimonio fue tratado en pantalla.
La influencer compartió una imagen de su paso por Cortá por Lozano tras expresar su enojo por la entrevista
Luego de su descargo en redes, Sofía “La Reini” Gonet publicó una foto del estudio del programa de Verónica Lozano y dejó en claro que su visita al ciclo fue, según sus propias palabras, “la primera y última vez” seguido de un emoji de un besito.
