A qué hora y cómo ver los Martín Fierro 2026
Las principales figuras de la televisión argentina se preparan para vivir una nueva entrega de premios por parte de APTRA.
La edición 2026 de los Premios Martín Fierro ya genera expectativa dentro del mundo del espectáculo. La ceremonia se realizará este lunes 18 de mayo en el tradicional Hilton Buenos Aires, ubicado en Puerto Madero, y contará con transmisión en vivo a través de Telefe.
Como ocurre cada año, la gala organizada por APTRA volverá a reunir a actores, conductores, periodistas y figuras destacadas de la televisión argentina en una noche marcada por las premiaciones, los homenajes y los momentos más comentados de la pantalla chica.
En esta oportunidad, la conducción principal estará a cargo de Santiago del Moro, quien será el encargado de liderar la ceremonia donde se reconocerá a los ganadores de las 35 categorías que forman parte de esta edición.
A qué hora son los Martín Fierro 2026
La cobertura especial comenzará desde las 19 horas con la tradicional alfombra roja, donde los invitados y ternados desfilarán frente a las cámaras y brindarán entrevistas antes del inicio oficial de la ceremonia.
La gala principal arrancará alrededor de las 21 horas y se extenderá durante gran parte de la noche con la entrega de premios, discursos y distintos momentos especiales preparados para esta nueva edición.
Cómo ver los Martín Fierro
La ceremonia podrá seguirse en vivo por Telefe este lunes 18 de mayo desde las 21 horas.
Además, también habrá transmisión online mediante los canales digitales de Streams Telefe en YouTube y Twitch, permitiendo seguir toda la cobertura desde distintas plataformas.
En cuanto a la televisión por cable, estos son algunos de los canales donde podrá verse la transmisión:
- DirecTV: canal 123 y 1123 HD
- Cablevisión y Telecentro: canal 12
- Flow: canal 10
- Telecentro Play: canales 12 y 1001
Con una nueva edición cargada de expectativa, los Martín Fierro volverán a convertirse en uno de los eventos más importantes del año para la televisión y el entretenimiento argentino.
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