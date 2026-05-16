A qué hora y cómo ver los Martín Fierro 2026

La gala principal arrancará alrededor de las 21 horas y se extenderá durante gran parte de la noche con la entrega de premios, discursos y distintos momentos especiales preparados para esta nueva edición.

Cómo ver los Martín Fierro

La ceremonia podrá seguirse en vivo por Telefe este lunes 18 de mayo desde las 21 horas.

Además, también habrá transmisión online mediante los canales digitales de Streams Telefe en YouTube y Twitch, permitiendo seguir toda la cobertura desde distintas plataformas.

En cuanto a la televisión por cable, estos son algunos de los canales donde podrá verse la transmisión:

DirecTV: canal 123 y 1123 HD

Cablevisión y Telecentro: canal 12

Flow: canal 10

Telecentro Play: canales 12 y 1001

Con una nueva edición cargada de expectativa, los Martín Fierro volverán a convertirse en uno de los eventos más importantes del año para la televisión y el entretenimiento argentino.