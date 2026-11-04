Sofía Gonet sorprendió con una producción inspirada en Madonna para la final de Popstars

Para conseguir el resultado buscado, Gonet también tuvo que modificar su imagen habitual y despedirse temporalmente de las extensiones. “Están pasando cosas muy graves acá. Nos despedimos de las extensiones por un tiempo. Para esta sesión de fotos que vamos a hacer el día de hoy es necesario volver al pelo corto”, comentó mientras mostraba su cabello. Entre risas, sumó: “Miren la cantidad de pelo. No estoy tan mal, ¿eh? Yo pensé que tenía tres pelos locos. Hay algo acá, ¿o no?”.

El backstage también dejó algunos momentos descontracturados durante los cambios de vestuario. Mientras posaba con el parche, La Reini reconoció que el accesorio no era precisamente cómodo: “Chicos, es muy incómodo. Yo no puedo entender cómo Madonna hizo tours con este parche”. En otra parte de la grabación, incluso bromeó con la posibilidad de recurrir a la tecnología para conseguir una pose: “¿Existe la inteligencia artificial? Párame la pierna con IA”.

Finalmente, la influencer encontró el vestuario con el que decidió quedarse para el cierre de Popstars. “Tercer look Madame X. Este es mi favorito, con el cual me voy a quedar para el Popstars y para el stream y para todo voy a estar así, porque no quiero ni ver”, expresó. El conjunto elegido fue un vestido negro acompañado por el broche metálico en forma de herradura, uno de los detalles que se repitió en las imágenes de la producción.