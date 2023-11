Sofía Jujuy Jiménez estalló contra Horacio Cabak por sus dichos en PH, Podemos Hablar

Ante esto, Horacio Cabak destacó cómo hace ahora para evitar lo conflictos. "Quiero evitar permanentemente las pelotudeces. No soporto trabajar con pelotudeces alrededor. Entonces, cuando vos conversas a solas con una persona, se transforma en 'él me dijo', 'yo le dije', 'me levantó el tono'. Y con toda esta política de cancelación de 'se me acercó', me dijo', 'me rozó'. Entonces yo no estoy nunca a solas con una compañera de trabajo desde hace muchísimo tiempo, es una decisión personal", comenzó explicando.