SOLCA lanza "HACELA BIEN": un single crudo, desafiante y sin filtros
La artista rosarina presenta una canción que funciona como manifiesto personal, donde anticipa el espíritu de su próximo trabajo discográfico.
La artista rosarina SOLCA presenta “HACELA BIEN”, su nuevo single y último adelanto de su próximo disco. Más que una canción, se trata de una declaración donde no pide permiso, no negocia su identidad y se planta con una certeza incómoda para algunos y cautivadora para muchos, abrazando con total naturalidad su forma de sentir y desear.
Compuesta, grabada y preproducida por la propia SOLCA entre 2024 y 2025, la canción nació de un impulso inmediato, casi urgente. En una sola jornada, desde la intimidad de su departamento, dio forma a este track que canaliza una actitud rockera, desafiante y juguetona, históricamente negada a las mujeres dentro de la escena. “HACELA BIEN” no busca agradar, busca decir. Y lo hace a los gritos.
“Es un statement de personalidad. No me quiero vender. Soy así: una mina que hace rock y canta sobre cuánto le gustan las minas. ¿Y?”, expresa la artista, dejando en claro el espíritu que atraviesa toda la obra.
La producción y mezcla estuvo a cargo de Lautaro Suárez (JOYSTICK), con quien SOLCA viene trabajando en su próximo disco, mientras que el mastering fue realizado por Billie Gomez, consolidando un sonido potente, directo y sin concesiones.
El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Ligia Majul, con idea y producción ejecutiva compartida junto a la propia SOLCA. La pieza audiovisual refuerza el universo estético de la artista, con un equipo creativo que incluye a Bárbara Volpatti en producción, Celso Florance en dirección de fotografía y montaje, y Carla Castelli en dirección de arte, entre otros.
SOLCA (Sol Cascardo), nacida el 12 de marzo de 2001 en Rojas, Buenos Aires, comenzó su formación musical a los 12 años en el conservatorio de su ciudad. Tras un recorrido autodidacta, se radicó en Rosario a los 18, donde profundizó sus estudios en guitarra, bajo y producción musical en la facultad de música.
Desde su debut con “SIN ESCUDO” (2021), un material crudo y visceral, fue construyendo su identidad dentro de la escena rosarina. En 2024 lanzó su primer disco, “DIRTBAG”, posicionándose como una de las voces emergentes más potentes del circuito local. Ese mismo año fue seleccionada por el programa Sonario, con un jurado integrado por figuras como Lalo Mir, y convocada para abrir el show de Wos en la Ex Rural.
En 2025 formó parte del Festival Bandera, destacándose como la única artista mujer local en la grilla, y continuó expandiendo su alcance con nuevos lanzamientos como “NUEVA PIEL”. Hoy, con “HACELA BIEN”, SOLCA reafirma su identidad artística sin concesiones: incómoda, honesta y ferozmente libre.
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