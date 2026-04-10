SOLCA lanza "HACELA BIEN": un single crudo, desafiante y sin filtros

SOLCA (Sol Cascardo), nacida el 12 de marzo de 2001 en Rojas, Buenos Aires, comenzó su formación musical a los 12 años en el conservatorio de su ciudad. Tras un recorrido autodidacta, se radicó en Rosario a los 18, donde profundizó sus estudios en guitarra, bajo y producción musical en la facultad de música.

Desde su debut con “SIN ESCUDO” (2021), un material crudo y visceral, fue construyendo su identidad dentro de la escena rosarina. En 2024 lanzó su primer disco, “DIRTBAG”, posicionándose como una de las voces emergentes más potentes del circuito local. Ese mismo año fue seleccionada por el programa Sonario, con un jurado integrado por figuras como Lalo Mir, y convocada para abrir el show de Wos en la Ex Rural.

En 2025 formó parte del Festival Bandera, destacándose como la única artista mujer local en la grilla, y continuó expandiendo su alcance con nuevos lanzamientos como “NUEVA PIEL”. Hoy, con “HACELA BIEN”, SOLCA reafirma su identidad artística sin concesiones: incómoda, honesta y ferozmente libre.

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