Soledad Pastorutti y Zoe Gotusso unen generaciones en "Serenata del 900"
La artista presenta un nuevo capítulo de Casa Sole con una interpretación que cruza la tradición del folclore argentino con una mirada contemporánea.
Soledad Pastorutti continúa expandiendo el universo de Casa Sole con una nueva entrega que celebra la música argentina desde un lugar íntimo y cercano. En esta oportunidad, la cantante presenta “Serenata del 900”, una versión realizada junto a Zoe Gotusso que reúne dos estilos diferentes pero conectados por una misma forma de sentir e interpretar las canciones.
El encuentro entre ambas artistas propone un diálogo entre generaciones y sensibilidades. Soledad, con una trayectoria que la convirtió en una de las grandes referentes del folclore nacional, y Zoe Gotusso, una de las voces más destacadas de la escena actual, se encuentran en un punto en común donde la tradición y la frescura conviven naturalmente.
Casa Sole funciona como el espacio elegido por Soledad para volver a sus canciones favoritas desde la cercanía, el intercambio y la emoción genuina. En “Serenata del 900”, ese concepto toma forma a través de una colaboración que pone en primer plano la identidad de cada artista, sin perder la esencia de la obra original.
Una milonga que vuelve a sonar
“Serenata del 900” es una milonga clásica del repertorio folclórico argentino, compuesta en 1962 por Gustavo “Cuchi” Leguizamón y reconocida a través de interpretaciones como las de Los Fronterizos y el Chango Nieto.
En esta nueva versión, la canción encuentra una lectura renovada. La milonga, una de las expresiones musicales más representativas de la cultura argentina, se transforma desde una mirada actual sin abandonar sus raíces. Las voces de Soledad y Zoe se cruzan con naturalidad, generando una conexión que se percibe auténtica y acompañada por arreglos cálidos y orgánicos que reflejan el espíritu de Casa Sole.
Bajo la dirección de Niko Sedano, este nuevo capítulo reafirma la intención del proyecto: construir un espacio donde convivan distintas épocas, estilos y públicos a través de la música.
Luego de los encuentros con Pedro Capó y Chango Spasiuk, Miranda! y La T y La M, “Serenata del 900” suma una nueva pieza a un ciclo que se caracteriza por la sorpresa y la capacidad de tender puentes entre artistas con recorridos diferentes.
Con esta colaboración, Soledad vuelve a demostrar que la música argentina puede renovarse sin perder su identidad, encontrando nuevas formas de emocionar desde la raíz.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario