Soledad Pastorutti y Zoe Gotusso unen generaciones en "Serenata del 900"

Bajo la dirección de Niko Sedano, este nuevo capítulo reafirma la intención del proyecto: construir un espacio donde convivan distintas épocas, estilos y públicos a través de la música.

Luego de los encuentros con Pedro Capó y Chango Spasiuk, Miranda! y La T y La M, “Serenata del 900” suma una nueva pieza a un ciclo que se caracteriza por la sorpresa y la capacidad de tender puentes entre artistas con recorridos diferentes.

Con esta colaboración, Soledad vuelve a demostrar que la música argentina puede renovarse sin perder su identidad, encontrando nuevas formas de emocionar desde la raíz.