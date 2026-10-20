Soledad Silveyra recordó a Luis Brandoni a seis meses de su muerte con un video inédito
La actriz compartió imágenes de un divertido momento que vivieron detrás de escena y le dedicó un mensaje cargado de cariño a su compañero.
A seis meses de la muerte de Luis Brandoni, Soledad Silveyra volvió a recordarlo públicamente con una publicación que emocionó a sus seguidores. La actriz recurrió a sus redes sociales para compartir un video de la intimidad que vivían antes de salir al escenario, donde quedó registrada la complicidad que los unía tanto arriba como abajo de las tablas.
Junto a las imágenes, Solita le dedicó unas sentidas palabras al actor y evocó una de las situaciones que compartían durante las jornadas de trabajo. “Lo volvía loco con el peine y un cepillo de los antiguos. ¡Cómo nos divertimos mi hermano querido! A 6 meses, te extrañamos y te seguiremos extrañando. ¡Salía al escenario hecho un galán! Te adoro, besos al cielo”, escribió, dejando en evidencia el profundo afecto que sentía por su compañero.
El divertido momento que compartieron detrás de escena
En el video publicado por Silveyra se la puede ver mientras prepara a Brandoni antes de una función: le coloca spray en el cabello y le pasa un antiguo cepillo por la cabeza. La escena, atravesada por el humor y la naturalidad, muestra un costado cotidiano de ambos artistas y recupera un recuerdo que conservaba un significado especial para la actriz.
El homenaje también permitió poner en primer plano el vínculo que construyeron a lo largo de los años y las anécdotas que quedaron de su trabajo compartido. Con su mensaje, Soledad volvió a expresar cuánto extraña a Brandoni y eligió recordarlo desde la alegría, la cercanía y esos pequeños momentos que forman parte de la historia compartida entre dos compañeros entrañables.
El vínculo que los unió sobre el escenario
Silveyra y Brandoni compartieron escenario en ¿Quién es quién?, la obra de la dramaturga francesa Audrey Schebat, en la que interpretaban a una pareja que, después de muchos años de convivencia, atravesaba una crisis sentimental. Lo que comenzaba como una conversación cotidiana se transformaba en una sucesión de reproches, confesiones y cuestionamientos sobre el amor, la vida en común y el paso del tiempo. Con humor e ironía, la propuesta invitaba al público a reflexionar sobre los vínculos y las transformaciones que atraviesan las relaciones.
Aquella experiencia teatral dejó numerosas anécdotas entre los actores y el video compartido por Solita recuperó precisamente uno de esos momentos de intimidad detrás de escena. A seis meses de la partida de Brandoni, el recuerdo de su compañera volvió a destacar el cariño y la complicidad que construyeron durante el trabajo compartido, además de la huella que el actor dejó tanto en sus colegas como en el público.
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