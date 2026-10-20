Soledad Silveyra recordó a Luis Brandoni a seis meses de su muerte con un video inédito

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El vínculo que los unió sobre el escenario

Silveyra y Brandoni compartieron escenario en ¿Quién es quién?, la obra de la dramaturga francesa Audrey Schebat, en la que interpretaban a una pareja que, después de muchos años de convivencia, atravesaba una crisis sentimental. Lo que comenzaba como una conversación cotidiana se transformaba en una sucesión de reproches, confesiones y cuestionamientos sobre el amor, la vida en común y el paso del tiempo. Con humor e ironía, la propuesta invitaba al público a reflexionar sobre los vínculos y las transformaciones que atraviesan las relaciones.