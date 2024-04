Soledad Silveyra no pudo brindar su obra de teatro y fue internada de urgencia

soledad Silveyra.jpg

Por otro lado, sumó: “Bueno, ya me voy del Otamendi operadita. No les puedo decir porque no queda muy bien decir de qué me operaron, pero ya estoy muy bien". Además, la artista destacó la labor de los médicos y manifestó sentirse muy cómoda los días que estuvo internada.

Sin embargo, en medio de su explicación a Teleshow, Silveyra también confirmó que le queda una operación más: “Me falta mi rodilla todavía, mi cabecita un poco, pero ya estoy. Gracias a todos. Gracias Otamendi, como siempre, mi segunda casa", cerró.