Solita Silveyra fue dada de alta: los detalles
Luego de un largo proceso de recuperación, la actriz finalmente podrá regresar a su hogar. Conocé todos los detalles de su salud.
Luego de haber permanecido ingresada durante más de 20 días en una clínica para lograr su óptima recuperación, Soledad Silveyra finalmente fue dada de alta por los profesionales médicos. La querida actriz argentina superó la instancia inicial de reposo obligado tras sufrir una severa fractura de pelvis, según informó la periodista Maru Leone, quien además brindó detalles sobre los pasos a seguir en la evolución de su estado de salud: “Está muy bien de ánimo”
La comunicadora añadió que la icónica figura del espectáculo nacional encarará ahora una nueva etapa de rehabilitación kinesiológica y cuidados intensivos desde la comodidad de su hogar.
Un accidente doméstico y el motivo de su prolongada internación
El cuadro de salud de Solita se desencadenó a comienzos del mes de septiembre, momento en el cual fue víctima de una caída en su domicilio que derivó en la fractura ósea. Por la naturaleza de la articulación pélvica, la lesión no requirió de una intervención quirúrgica, aunque demandó la inmovilización absoluta de la paciente con el objetivo de permitir que el hueso logre soldarse de manera completa.
En medio de ese proceso, su hijo Baltazar se refirió ante la prensa a las particularidades del carácter de la artista y explicó por qué el equipo de especialistas optó por mantenerla institucionalizada durante esas tres semanas: 'una paciente difícil'.
Con esa definición sobre su madre para quedarse quieta, el familiar dejó en claro que la permanencia en el centro de salud resultó ser la alternativa más efectiva para garantizar el reposo estricto que requería el tratamiento.
Este episodio en la salud de la intérprete no fue un hecho aislado en su historial reciente. Durante la última temporada de verano en Punta del Este, la conductora había padecido un golpe al que inicialmente no le prestó la atención adecuada. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el malestar físico comenzó a intensificarse notablemente.
Tras realizarse los estudios correspondientes, los profesionales detectaron que presentaba una trocanteritis sumada a una fractura en la sexta vértebra lumbar. Pese a la seguidilla de inconvenientes físicos, Solita evoluciona favorablemente en su cuadro general y aguarda con entusiasmo la posibilidad de retomar sus actividades habituales en el corto plazo.
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