Solita Silveyra fue dada de alta: los detalles

Este episodio en la salud de la intérprete no fue un hecho aislado en su historial reciente. Durante la última temporada de verano en Punta del Este, la conductora había padecido un golpe al que inicialmente no le prestó la atención adecuada. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el malestar físico comenzó a intensificarse notablemente.

Tras realizarse los estudios correspondientes, los profesionales detectaron que presentaba una trocanteritis sumada a una fractura en la sexta vértebra lumbar. Pese a la seguidilla de inconvenientes físicos, Solita evoluciona favorablemente en su cuadro general y aguarda con entusiasmo la posibilidad de retomar sus actividades habituales en el corto plazo.