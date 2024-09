Sorpresa: Camilota quedó eliminada de Cuestión de Peso

Al conocerse esta situación, sus compañeros quedaron sorprendidos por la salida de Camilota. En medio de un ataque de llanto, la influencer habló con Mario Masaccessi, conductor del programa, y se despidió del reality, que la ayudó a cambiar su estilo de vida.

“Gracias por la oportunidad, igual tenía ganas de irme porque están pasando muchas cosas. Me quería ir con la frente en alto, ayer le mandé un mensaje a Diego porque no quería venir. Pero ayer papá me estuvo hablando y dijo que si me voy que sea con la cabeza en alto", expresó Camila.

Embed - ¡INESPERADO! Camilota no aceptó la ayuda de sus compañeros y quedó eliminada de Cuestión de peso

Además, llena de lágrimas y angustia, confesó el mal momento que estaba pasando con sus compañeros y por los comentarios que recibía en sus redes sociales acerca de su participación en el programa.

“Lo que me afectó fue lo que hablaron el jueves conmigo, de mi. Me sentí espantosa, horrible por todo lo dijeron, que yo soy mala influencia. Me dejaron como una basura y yo no soy así, la gente que me conoce sabe qué clase de persona soy”, manifestó.

Como era de esperarse, la eliminación de Camila tuvo mucha repercusión en las redes sociales y los usuarios quedaron impactados por esta situación. Además, no dudaron en dejarle palabras de aliento a la hermana del ex participante de Gran Hermano, ya que tenía mucho apoyo del público.