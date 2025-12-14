Masacre en Australia: confirman quiénes son los tiradores y qué relación tenían entre sí
El atentado dejó un saldo de al menos 16 muertos, uno de los cuales es uno de los tiradores. El otro permanece en grave estado.
Avanza la investigación sobre la masacre en la playa de Bondi, en Sídney, Australia, donde dos tiradores mataron a 15 personas e hirieron a otras 42 este domingo durante una celebración por el inicio de Janucá.
Uno de los dos tiradores, armados con rifles de larga distancia, es el fallecido número 16 que dejó este brutal siniestro que conmociona a todo el mundo, mientras que el segundo presunto autor de la masacre permanece en estado crítico.
En este marco, la Policía confirmó que los tiradores en Bondi Beach, autores de al menos 10 asesinatos, eran padre e hijo.
Las fuerzas de seguridad informaron que el padre tenía 50 años y fue abatido. El hijo, por su parte, tiene 24 y se encuentra en grave estado.
Por su parte, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, confirmaron este domingo que las víctimas mortales del atentado en Bondi Beach tienen edades que van desde los 10 hasta los 87 años.
Durante la declaración, ambos funcionarios reiteraron que el número de muertos tras el ataque ascendió a 15. Indicaron, además, que 42 personas permanecen hospitalizadas.
NOTA EN DESARROLLO
