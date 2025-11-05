A qué hora es hoy miércoles la gala de eliminación de MasterChef Celebrity
El reality de Telefe se prepara para una nueva salida este miércoles, y la tensión es total. Todos los detalles de una nueva noche culinaria.
La vara de MasterChef Celebrity se elevó drásticamente, y el programa estrella de Telefe se prepara para una nueva gala de eliminación, y luego de las salidas de Esteban Mirol y Roña Castro, hay once protagonistas que están en la cuerda floja y que buscarán continuar al menos una semana más en la cocina más famosa.
El reality de cocina avanza, dejando claro que solo el talento, la precisión y la creatividad mantendrán a los famosos a salvo. Como siempre, reina la incertidumbre sobre cuándo y en qué horario sale el programa, debido a los constantes cambios en la programación del canal de las pelotas.
Para esta ocasión, son once los "cocineros" que deberán prepara este miércoles un plato que convenza a los exigentes jurados para ganarse la continuidad. Uno de ellos, se sumará a Estaban Mirol y Roña Castro como el tercer eliminado de la competencia.
Con todo este contexto, y el reality culinario continúa este miércoles en su horario habitual de las 22 horas, siempre con la conducción de Wanda Nara.
Los nominados de MasterChef Celebrity
El martes fue el turno de la gala de última oportunidad, donde 12 participantes tuvieron que cocinar y el elegido para subirse al balcón y salvarse de la eliminación fue Walas. Los nominados son:
- Luis Ventura
- Sofi “La Reini” Gonet
- Valentina Cervantes
- Emilia Attias
- Sofi Martínez
- Momi Giardina
- Chino Leunis
- Eugenia Tobal
- Alex Pelao
- Peque Schwartzman
- Andy Chango
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
