A qué hora es hoy miércoles la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Los nominados de MasterChef Celebrity

El martes fue el turno de la gala de última oportunidad, donde 12 participantes tuvieron que cocinar y el elegido para subirse al balcón y salvarse de la eliminación fue Walas. Los nominados son:

Luis Ventura

Sofi “La Reini” Gonet

Valentina Cervantes

Emilia Attias

Sofi Martínez

Momi Giardina

Chino Leunis

Eugenia Tobal

Alex Pelao

Peque Schwartzman

Andy Chango

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.