Renunció una de las participantes más queridas de MasterChef Celebrity, según Ángel de Brito

Acto seguido, el periodista advirtió que ya renunció y se iría en cinco días. Sobre los motivos, precisó: “Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”.

A modo de cierre, Yanina Latorre aportó: “Él es superceloso. Ella está muy linda y no para de laburar. El arreglo era que el bebé se quedaba con ella porque es muy chiquito y la nena más grande, como va al colegio, se iba a quedar con su papá y su niñera en Europa y que iba a venir de vez en cuando a ver a la mamá”.

“Lo que pasó es que la nena vino acá por el Día de la Madre y no se quiso volver porque la extraña la mamá. Entonces la familia queda muy separada y se vuelven todos para Europa”, concluyó la panelista. Y el conductor, cerró: “El 10 de noviembre es la última grabación”.

Wanda Nara y Valentina Cervantes protagonizaron

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena televisiva durante una emisión de MasterChef Celebrity, programa que se emite por la pantalla de Telefe.

La conductora del programa decidió enfrentar en vivo uno de los rumores que más ruido generaron en redes: su supuesto intercambio de mensajes con el futbolista Enzo Fernández, futbolista de la Selección Argentina y del Chelsea de Inglaterra.

Frente a Valentina Cervantes, pareja del campeón del mundo y actual participante del certamen, desmintió la versión y buscó cerrar el tema con humor y claridad. La situación se dio luego de la devolución del jurado sobre el plato de Cervantes.

En ese momento, Wanda tomó la palabra y, con una sonrisa, introdujo el tema: “Bien, Valu, la verdad que increíble. Nos escuchó, le puso mi nombre. No tengo más que palabras de agradecimiento. Y aprovecho para aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido: son falsas”.

La participante, visiblemente incómoda, respondió con tranquilidad: “Tranquila, Wanda, no pasa nada”. Sin embargo, la conductora insistió: “A mí me gusta ser clara”, reafirmando su intención de despejar cualquier malentendido. Finalmente, cerró el tema con un guiño irónico: “Inventos, bienvenida a la fama, es así”.

El intercambio, breve pero cargado de tensión, rápidamente se volvió viral. En redes sociales, los usuarios destacaron tanto la frontalidad de Wanda como la serenidad de Valentina, quien optó por no prolongar el tema. El rumor había surgido meses atrás, cuando Yanina Latorre contó en LAM que Wanda supuestamente le habría escrito a Enzo Fernández un mensaje directo: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”.

Por su parte, Cervantes ya había hablado del asunto en el programa Sálvese Quien Pueda, donde minimizó el tema: “No hay ningún problema con Wanda. Siempre van a tratar de generarlo, pero no tengo ningún inconveniente. Ni siquiera vi el mensaje. Me mandaron el clip, pero ni le pregunté a Enzo. Miren si lo voy a molestar por eso”.

Así, la conductora de MasterChef Celebrity volvió a demostrar su capacidad para manejar los rumores en vivo y transformar un momento incómodo en parte del espectáculo, reafirmando su estilo directo y su manejo escénico.