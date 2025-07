Sorpresa: Santiago Maratea llega a la TV para conducir un popular programa

El programa irá de lunes a viernes al termino de LAM y se espera que logre conquistar al público para tener buenos números en el rating.

Cómo participar de "Trato Hecho"

En la página del canal se pueden ver los términos y condiciones para ser parte de este nuevo ciclo. "La convocatoria está abierta para personas mayores de 18 años que quieran demostrar su creatividad y carisma frente a cámara", agregan.

Para participar de Trato Hecho hay que:

Grabar un video de hasta un minuto donde muestres quien sos

Completar el formulario de Google con una cuenta Gmail válida

Leer atentamente y aceptar las bases y condiciones antes de enviarlo

Embed - Santiago Maratea llega a América con “Trato Hecho”: ¿te animás a jugar por $20 millones?

Romina Pereiro arremetió contra Santiago Maratea por promocionar un té que ayudaría a adelgazar

Romina Pereiro usó sus redes sociales para responderle, con un contundente video, a Santiago Maratea por promocionar un te que ayudaría a bajar de peso.

Esta no es la primera vez que el polémico influencer publica un video promocionando este té "milagroso". En el primero relataba que, después de dejar de fumar, había aumentado más de 10 kilos: "Estaba porcino, era realmente un chancho con rulos", aseguró; y según él, logró revertir esa situación gracias al consumo del producto, lo que generó fuertes críticas en redes por parte de distintos especialistas en salud.

En esta nueva aparición, sostuvo: “Si viene un nutricionista a decirme irresponsable, no me interesa. Lo puedo defender”. Algo que la nutricionista no dudó en responder inmediatamente y sin filtros: "No, Santi. Te juro que no. Estás diciendo boludeces", escribió.

Pero esto no quedó ahí. Pereiro decidió subir la apuesta y explicar por qué este producto es perjudicial para la salud: "Mi domingo venía muy tranquilo hasta que me crucé con Santi Maratea promocionando un té para bajar de peso. Si andás por ahí, este mensaje es para vos”, expresa.

“No solo estás respaldando un mensaje sin ningún tipo de sustento científico, porque obviamente busqué en páginas y no encontré nada. Además, le decís a la gente que no le dé bola a los nutricionistas arrogantes. Nosotros nos basamos en la evidencia científica y en nuestra experiencia clínica. Estamos habilitados por una matrícula nacional. El mensaje que estás dando es muy peligroso e ignorante", manifestó indignada.

Y afirmó: "La difusión de mensajes engañosos promueve la cultura de la dieta y pone en riesgo a poblaciones muy vulnerables como personas con obesidad, diabetes, y a quienes tienen predisposición a trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Argentina presenta una de las tasas más altas de TCA a nivel mundial, con aproximadamente un 15% de prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes".