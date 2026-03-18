Sorpresa total: Lionel Messi aparece en el video del nuevo tema de Tini Stoessel

Cuándo se estrena el nuevo tema de Tini Stoessel

El artista confirmó que el tema y su respectivo video estarán disponibles en todas las plataformas digitales a partir de este jueves a las 21:00 horas de la Argentina.

La expectativa es total, ya que se espera que este lanzamiento rompa récords de visualizaciones en sus primeras horas. Con esta colaboración, Tini vuelve a demostrar su capacidad para trascender fronteras y unir diferentes mundos de la cultura popular en un solo evento artístico.