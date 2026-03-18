Sorpresa total: Lionel Messi aparece en el video del nuevo tema de Tini Stoessel
El astro argentino es uno de los "actores" que tiene el adelanto del videoclip, que también incluye a Susana Giménez y Rodrigo De Paul, entre otros.
El mundo del espectáculo y la música se prepara para un lanzamiento sin precedentes, ya que Tini Stoessel acaba de sacudir las redes sociales al anunciar su nuevo single titulado “Dos amantes”, una producción que no solo promete ser un hit global, sino que llega acompañada de un videoclip plagado de estrellas de primer nivel, incluido el mismísimo Lionel Messi.
Lo que más ha llamado la atención de este anuncio es la lista de figuras que participarán en el proyecto. La cantante pop logró reunir en una misma pieza audiovisual, o al menos en el adelanto que se conoció este miércoles, a la máxima figura del fútbol mundial, Leo Messi, y a una de las máximas divas la televisión argentina, Susana Giménez.
Pero las sorpresas no terminan ahí. El videoclip también contará con la presencia de su pareja, Rodrigo De Paul, sumando un condimento mediático extra, y la participación de dos íconos de la música popular argentina: Cacho Deicas (líder de Los Palmeras) y el referente del cuarteto, Ulises Bueno.
En el adelanto, Messi aparece junto a De Paul golpeando una puerta, mientras el capitán de la Selección Argentina parece llevar una bolsa de hielos en las manos, como para dar a entender que van rumbo a una reunión.
Esta mezcla de géneros y personalidades sugiere que "Dos amantes" tendrá un sonido con raíces bien argentinas, fusionando el pop urbano con el ritmo de la cumbia y el cuarteto.
Cuándo se estrena el nuevo tema de Tini Stoessel
El artista confirmó que el tema y su respectivo video estarán disponibles en todas las plataformas digitales a partir de este jueves a las 21:00 horas de la Argentina.
La expectativa es total, ya que se espera que este lanzamiento rompa récords de visualizaciones en sus primeras horas. Con esta colaboración, Tini vuelve a demostrar su capacidad para trascender fronteras y unir diferentes mundos de la cultura popular en un solo evento artístico.
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