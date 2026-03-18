Yanina Latorre reveló el entramado que envuelve a Emilia Mernes y Tini Stoessel: "Es verdad que no la quieren"

Mientras tanto, muchos se preguntan cómo impacta esto en figuras como Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Duki, quienes siempre se mostraron cercanos entre sí. El entramado, lejos de aclararse, suma nuevos capítulos.

“Es verdad que las botineras no quieren a Emilia”, adelantó Yanina. A la espera de más revelaciones, la panelista asegura que se trata de un conflicto que todavía tiene mucho por salir a la luz.