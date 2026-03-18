Yanina Latorre reveló el entramado que envuelve a Emilia Mernes y Tini Stoessel: "Es verdad que no la quieren"
La conductora expuso la interna y anticipó, además, que hay una “choriza” en el medio. También, hay enojo de las esposas de los jugadores de la Selección.
Las versiones que circulan en redes volvieron a encender la polémica alrededor de varias figuras del espectáculo y el fútbol. En medio de este clima, todo se intensificó cuando se advirtió que alguien dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, un gesto que rápidamente sumó a la conversación a Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes.
Hace tiempo que se habla de una supuesta tensión entre la novia de Duki y la pareja de Rodrigo de Paul. Aunque durante semanas todo se mantuvo en el terreno de las especulaciones, ahora comenzaron a aparecer indicios más concretos que alimentan el conflicto.
En este contexto, quien decidió meterse de lleno fue Yanina Latorre, que desde sus redes empezó a deslizar detalles de una historia que, según anticipa, es mucho más compleja de lo que parece. El tema no tardó en viralizarse y generó todo tipo de teorías.
“Les estoy armando el lore de Emilia y Tini, denme tiempo. Hay dos malísimas, una choriza. Jajaja estoy armando la historia. Hay una muy zorra”, comenzó contando en su canal de Instagram, generando cientos de especulaciones más.
Una interna que crece y suma protagonistas
Según adelantó, la disputa no se limitaría solo al mundo de la música, sino que también involucraría al entorno de la Selección Argentina. De hecho, sostuvo que existe un fuerte rechazo hacia Emilia por parte de las parejas de los jugadores.
Mientras tanto, muchos se preguntan cómo impacta esto en figuras como Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Duki, quienes siempre se mostraron cercanos entre sí. El entramado, lejos de aclararse, suma nuevos capítulos.
“Es verdad que las botineras no quieren a Emilia”, adelantó Yanina. A la espera de más revelaciones, la panelista asegura que se trata de un conflicto que todavía tiene mucho por salir a la luz.
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