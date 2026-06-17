"Spider-Man: Brand new day": presentaron el nuevo tráiler con Tom Holland

En paralelo a su crisis biológica, el arácnido deberá desentrañar una misteriosa red de delitos que guarda una lógica inédita para los registros de las fuerzas de seguridad de la ciudad. Esta seguidilla de crímenes no tardará en consolidar la aparición de uno de los enemigos más poderosos, letales y complejos a los que le haya tocado poner el cuerpo desde el inicio de sus andanzas.

La conducción técnica de esta superproducción de Marvel Studios y Sony Pictures quedó bajo la tutela del cineasta Destin Daniel Cretton, quien asume la responsabilidad de insuflarle una estética renovada y un ritmo frenético a las andanzas del héroe del traje azul y rojo. El entramado creativo viene respaldado por un presupuesto de enorme envergadura, con la premisa clara de sostener el nivel visual que los seguidores de la franquicia exigen en cada nuevo capítulo.

El elenco convocado para esta cita cinematográfica amalgama caras sumamente familiares para el público fiel de la saga junto con incorporaciones de enorme peso dramático dentro de la industria. La nómina de actores que le darán vida al relato está integrada por:

Tom Holland regresando al rol protagónico como Peter Parker.

Zendaya, Sadie Sink y Jacob Batalon en los roles juveniles clave.

Jon Bernthal aportando su habitual dosis de rudeza.

Tramell Tillman, Michael Mando y el consagrado Mark Ruffalo completando el equipo estelar.

Con la confirmación de este plantel interpretativo de primerísimo nivel y un argumento que promete sacar al héroe de su zona de confort para llevarlo hacia sus límites más humanos, la cuenta regresiva para el 29 de julio ya se vive con enorme intensidad entre los amantes de las buenas historias en la pantalla grande.