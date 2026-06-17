"Spider-Man: Brand new day": presentaron el nuevo tráiler con Tom Holland
La nueva película del superhéroe arácnido llega a los cines el próximo 29 de julio y, en el marco de su estreno, Marvel lanzó un nuevo tráiler.
La expectativa de los fanáticos de las ficciones de superhéroes volvió a tocar el techo tras el último movimiento de la factoría de cómics. Luego de lo que significó el suceso comercial en las salas de todo el planeta de "Spider-Man: Sin regreso a casa", la franquicia se prepara para dar un giro drástico en su narrativa con el desembarco de "Spider-Man: Un nuevo día".
En el marco de la campaña previa a este lanzamiento tan esperado, la firma Marvel tomó la determinación de compartir de forma pública un nuevo avance en video que echa luz sobre el tono oscuro y desafiante que tendrá este largometraje, cuyo estreno oficial quedó pactado para el próximo 29 de julio de forma exclusiva en cines.
La trama plantea un salto temporal de cuatro años respecto de los caóticos eventos que cerraron la entrega anterior. En este escenario, el público se va a encontrar con un Peter Parker que ya ingresó de lleno en la etapa adulta y se ve obligado a transitar sus días en la más absoluta soledad. Conviene recordar que el joven tomó la drástica decisión de borrarse a sí mismo por propia voluntad de los recuerdos y la cotidianidad de todos sus círculos íntimos y seres queridos, un sacrificio que ahora pasa factura en su rutina diaria.
El núcleo argumental de esta nueva entrega explora las consecuencias psicológicas y físicas del aislamiento del héroe arácnido. Dedicado por completo a combatir las olas delictivas en las calles de una Nueva York que ya borró su identidad de los registros de la memoria colectiva, el protagonista asumió su rol de justiciero en una modalidad de tiempo completo, dejando de lado cualquier atisbo de vida personal. Sin embargo, este ritmo de exigencia extrema no será gratuito: la brutal presión a la que se ve sometido terminará desencadenando una mutación física completamente imprevista que pondrá en serio riesgo su propia subsistencia.
En paralelo a su crisis biológica, el arácnido deberá desentrañar una misteriosa red de delitos que guarda una lógica inédita para los registros de las fuerzas de seguridad de la ciudad. Esta seguidilla de crímenes no tardará en consolidar la aparición de uno de los enemigos más poderosos, letales y complejos a los que le haya tocado poner el cuerpo desde el inicio de sus andanzas.
La conducción técnica de esta superproducción de Marvel Studios y Sony Pictures quedó bajo la tutela del cineasta Destin Daniel Cretton, quien asume la responsabilidad de insuflarle una estética renovada y un ritmo frenético a las andanzas del héroe del traje azul y rojo. El entramado creativo viene respaldado por un presupuesto de enorme envergadura, con la premisa clara de sostener el nivel visual que los seguidores de la franquicia exigen en cada nuevo capítulo.
El elenco convocado para esta cita cinematográfica amalgama caras sumamente familiares para el público fiel de la saga junto con incorporaciones de enorme peso dramático dentro de la industria. La nómina de actores que le darán vida al relato está integrada por:
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Tom Holland regresando al rol protagónico como Peter Parker.
Zendaya, Sadie Sink y Jacob Batalon en los roles juveniles clave.
Jon Bernthal aportando su habitual dosis de rudeza.
Tramell Tillman, Michael Mando y el consagrado Mark Ruffalo completando el equipo estelar.
Con la confirmación de este plantel interpretativo de primerísimo nivel y un argumento que promete sacar al héroe de su zona de confort para llevarlo hacia sus límites más humanos, la cuenta regresiva para el 29 de julio ya se vive con enorme intensidad entre los amantes de las buenas historias en la pantalla grande.
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