Anuncian la preventa de "Spiderman: un nuevo día": cómo y cuándo conseguirlas
Con Tom Holland como protagonista, la cuarta película de este superhéroe llega a los cines el próximo mes de julio. Los detalles.
La ansiedad de los fanáticos de los cómics llegó a su punto culminante con una noticia sumamente esperada por todos los cinéfilos del país. A partir de este momento, se encuentra oficialmente habilitada la venta anticipada de localidades para presenciar el desembarco en la pantalla grande de "Spider-Man: un nuevo día", la nueva apuesta cinematográfica que promete sacudir los cimientos del universo de los superhéroes y convocar a multitudes en las salas de cine locales.
Esta producción llega para abrir un capítulo completamente inédito e inexplorado en el devenir de Peter Parker y su alter ego enmascarado, luego de lo que significó el suceso a escala global e histórico de su predecesora, "Spider-Man: sin regreso a casa". El argumento central de este nuevo envío nos sitúa temporalmente cuatro años después de los impactantes eventos que cerraron la entrega anterior, mostrándonos una faceta del protagonista sumamente cruda y adulta.
En esta oportunidad, nos topamos con un Peter que debe afrontar la dura realidad de vivir en la más absoluta soledad. Tras haber tomado la drástica determinación de suprimirse de forma voluntaria de la existencia y de los recuerdos cotidianos de sus seres más queridos, el joven se encuentra desamparado. Su rutina actual se basa en combatir la delincuencia en las calles de una Nueva York que ya no sabe quién es él, habiéndose entregado en cuerpo y alma a la misión de custodiar su hogar, asumiendo los roles del superhéroe en una jornada a tiempo completo.
Sin embargo, el panorama se tornará sumamente oscuro para el arácnido a medida que las responsabilidades y las exigencias de su entorno se vuelven más demandantes. La agobiante presión a la que se ve sometido terminará desencadenando una mutación física completamente inesperada que pondrá en riesgo su propia supervivencia. Para colmo de males, una serie de delitos con una fisonomía bastante extraña comenzará a ganar terreno en la ciudad, configurando una de las encrucijadas más complejas y poderosas a las que le haya tocado ponerle el pecho en toda su historia.
La conducción artística de esta mega producción de escala internacional se encuentra bajo las órdenes del cineasta Destin Daniel Cretton, quien asumió la responsabilidad de comandar la dirección del proyecto tras las cámaras. En lo que respecta al apartado actoral, el largometraje ostenta un reparto de nombres propios verdaderamente impactante, donde se destaca el regreso de Tom Holland en la piel del protagonista, acompañado por figuras de la talla de Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.
La fecha señalada para este acontecimiento cinematográfico del año quedó fijada para el próximo 29 de julio, jornada en la que el público general podrá disfrutar de la película que se proyectará exclusivamente en salas cinematográficas. Ante la inminencia del lanzamiento y los detalles de la trama que se dieron a conocer, la recomendación para los seguidores es asegurar sus lugares con antelación para no quedarse afuera del debut en la cartelera.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario