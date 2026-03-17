"Spider-Man: Brand New Day": Tom Holland confirma cuándo estrena el tráiler

spiderman

El actor subrayó que el inicio de esta experiencia tendrá lugar en Nueva York durante la mañana del miércoles, delegando la responsabilidad de la difusión en los seguidores más activos de la franquicia. “Seguidnos mientras comienza un nuevo día en todo el mundo, y algunos de nuestros mejores fans nos van a ayudar a publicar fragmentos de nuestro nuevo tráiler. Nos vemos mañana por la mañana temprano en Nueva York. Se lo paso a los fans. Esto se trata de la comunidad. Se trata de estar juntos. Así que, ¡vamos!”, arengó el intérprete en sus redes.