Las 4 joyas del tráiler de "Spider-Man: Brand New Day" con Tom Holland
Este miércoles se estrenó el primer adelanto del regreso de uno de los mejores superhéroes de Marvel y reveló varios detalles de lo que vendrá para Peter Parker.
Marvel se prepara para uno de sus platos fuertes de 2026. La productora ha lanzado oficialmente el primer adelanto de “Spider-Man: Brand New Day”, la nueva entrega protagonizada por Tom Holland. Este avance no solo ratifica la vuelta de Peter Parker a la gran pantalla, sino que anticipa una transformación radical en el tono de la narrativa, perfilándose como una de las apuestas más ambiciosas y sombrías de la saga hasta la fecha.
La trama se sumerge de lleno en las consecuencias devastadoras del final de “Spider-Man: No Way Home” (2021). Retomando la historia en el punto exacto donde concluyó la tercera entrega, nos encontramos con un Peter Parker sumido en la más absoluta soledad. Tras el sacrificio final para salvar su universo y el de los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire, el mundo entero ha olvidado su existencia. Este escenario, donde figuras fundamentales como MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon) no tienen recuerdo alguno de él, sumado a la dolorosa muerte de la tía May, constituye el eje emocional sobre el que pivotará la nueva película.
El tráiler retrata a un protagonista que atraviesa una profunda crisis, tanto personal como física. En su intento por reconstruir su vida deshecha, Peter busca desesperadamente ayuda, recurriendo a una cara familiar: Bruce Banner (Hulk), interpretado nuevamente por Mark Ruffalo. Sin embargo, el avance deja entrever un obstáculo desgarrador: el vínculo entre ambos parece haberse disuelto por completo debido al hechizo de olvido, dejando a Parker aún más desamparado frente a las nuevas amenazas que acechan.
Las joyas que dejó el tráiler de Brand New Day
Más allá de la trama central, el adelanto ha revolucionado a los fanáticos con confirmaciones y revelaciones de alto impacto. Sin duda, uno de los momentos más comentados del tráiler es la reaparición de Jon Bernthal como Frank Castle, The Punisher. El actor, que encarnó al vigilante por primera vez en la segunda temporada de Daredevil (2016) y luego en su propia serie en Netflix (2017-2019), marca un regreso sumamente esperado al UCM.
La galería de antagonistas también se expande significativamente en este avance. Se destacan las figuras de Michael Mando como Mac Gargan (Scorpion) y Marvin Jones III en el papel de Tombstone, prometiendo poner en aprietos al arácnido. En el apartado de nuevas incorporaciones, el elenco suma nombres como Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y Sadie Sink. La participación de la actriz de Stranger Things ha generado una fuerte repercusión en redes sociales, donde los rumores apuntan con fuerza a que podría interpretar a la icónica mutante de los X-Men, Jean Grey.
Finalmente, el tráiler introduce un conflicto adicional y crucial: Peter Parker padece problemas con su propio ADN arácnido. La mutación parece estar atravesando distintas fases inestables, afectando directamente el rendimiento del superhéroe. Esta inestabilidad física y biológica no solo pone en riesgo la vida del protagonista, sino que amenaza la seguridad de toda la humanidad en un momento en que Spider-Man se encuentra más vulnerable que nunca.
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