Las 4 joyas del tráiler de "Spider-Man: Brand New Day" con Tom Holland

La trama se sumerge de lleno en las consecuencias devastadoras del final de “Spider-Man: No Way Home” (2021). Retomando la historia en el punto exacto donde concluyó la tercera entrega, nos encontramos con un Peter Parker sumido en la más absoluta soledad. Tras el sacrificio final para salvar su universo y el de los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire, el mundo entero ha olvidado su existencia. Este escenario, donde figuras fundamentales como MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon) no tienen recuerdo alguno de él, sumado a la dolorosa muerte de la tía May, constituye el eje emocional sobre el que pivotará la nueva película.