La inesperada respuesta de Tom Holland al "Spider-Man" misionero que sorprendió a todos
El actor británico le dedicó unas palabras al joven misionero que creó al “Gaucho Araña” y expresó su deseo de visitar la Argentina.
El fenómeno del “Gaucho Araña” cruzó fronteras y tuvo un inesperado reconocimiento internacional: Tom Holland, protagonista de Spider-Man, se comunicó directamente con Rubén, el joven de Misiones que se volvió viral por su particular versión del personaje.
Todo comenzó cuando el actor decidió enviarle un mensaje tras ver la repercusión que generó su interpretación, en la que fusiona el clásico traje del superhéroe con elementos típicos de la cultura argentina, como el poncho y el mate.
Lejos de un simple gesto, Holland destacó públicamente su trabajo y hasta dejó entrever su interés por el país: "Hola Rubén, gracias por tu fantástico trabajo y muchas gracias por ayudarme a lanzar el trailer de Spider-Man: Brand New Day. Nunca he estado en Argentina pero me encantaria ir asi que gracias por representarla y nos vemos pronto".
El intercambio se dio en plena campaña de difusión de Spider-Man: Brand New Day y rápidamente se replicó en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el guiño del actor al creador de esta versión local del héroe.
La repercusión no solo quedó en el ámbito digital. El mensaje también puso el foco en Misiones, dándole visibilidad a una iniciativa cultural que mezcla identidad regional con un ícono global del entretenimiento.
Por su parte, Rubén sigue recorriendo las calles con su traje característico, ahora con un respaldo inesperado: el del propio intérprete de Peter Parker, en una historia que conecta lo local con lo internacional y que continúa sumando seguidores.
¿Cuándo se estrena 'Spider-Man: Brand New Day'?
La nueva película protagonizada por Tom Holland llegará a los cines el 31 de julio de 2026 a nivel global y el 30 de julio en América Latina.
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