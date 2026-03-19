La inesperada respuesta de Tom Holland al "Spider-Man" misionero que sorprendió a todos

Por su parte, Rubén sigue recorriendo las calles con su traje característico, ahora con un respaldo inesperado: el del propio intérprete de Peter Parker, en una historia que conecta lo local con lo internacional y que continúa sumando seguidores.

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¿Cuándo se estrena 'Spider-Man: Brand New Day'?

La nueva película protagonizada por Tom Holland llegará a los cines el 31 de julio de 2026 a nivel global y el 30 de julio en América Latina.