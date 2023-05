Día de Star Wars: Top 10 de palabras claves de la saga

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, la saga de películas de ciencia ficción creada por George Lucas que reúne fanáticos en todo el mundo. La fecha fue elegida por la famosa frase “May the force be with you”, que en español significa “que La Fuerza te acompañe” pero cuya fonética en inglés es similar a “May the 4th be with you”: “Que el 4 de mayo esté contigo”.