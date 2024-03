Star+ se va de la Argentina: qué va a pasar con su contenido

En tres meses se va a poder disfrutar en Disney+ de la propuesta de entretenimiento general de la compañía bajo una nueva sección de Star (incluyendo títulos Searchlight, 20th Century Studios y FX, y producciones originales creadas íntegramente en América Latina), así como eventos en vivo y la oferta de ESPN bajo su nueva sección. Todo esto sumado a las series, películas y documentales disponibles en las secciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Este relanzamiento viene acompañado de distintos planes de suscripciones para que los suscriptores puedan elegir una opción que se adapte a sus gustos y necesidades: Premium, Estándar y Estándar con Anuncios. Este último estará disponible inicialmente solo en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, a ser integrado en paquetes de socios comerciales.

A su vez, The Walt Disney Company Latin America informó que si Star+ no está disponible en un país de Latinoamérica en particular, entonces a partir del 26 de junio solo estará disponible Disney+ Premium en ese territorio. Pero ¿cuáles son los precios de los nuevos planes? Desde la compañía aclararon que brindarán el resto de los detalles (incluyendo las características, los precios y las formas de acceso) “muy pronto”.

Cabe destacar que la compañía quiere que la plataforma continúe siendo una experiencia adecuada para toda la familia. Por ende, los suscriptores podrán crear perfiles protegidos por un PIN de 4 dígitos y establecer límites de acceso basados en la clasificación del contenido. Esto último quiere decir que los contenidos con una clasificación superior a la del perfil seleccionado no se muestran al explorar o buscar contenido.

También, los perfiles infantiles (los que actualmente se llaman Modo Junior dentro de la plataforma) ofrecen una interfaz de Disney+ que solo incluye contenido apto para todas las edades. También incluye la función de “salida protegida” para asegurar que los menores no exploren otros perfiles sin completar un desafío.

A modo de conclusión, hay que resaltar que a partir de la integración, la clasificación de contenido estándar para el nuevo suscriptor será de 18+, por lo que podrá acceder al catálogo completo. Aquellos que ya cuenten con perfiles creados van a tener que corroborar que la configuración de los mismos se adapte al contenido que quieran ver.