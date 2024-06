Stefi Roitman habló de las críticas por mostrar su cuerpo en Instagram: "Me matan"

stefi roitman

"Me matan algunos comentarios. Les digo una cosa: si me hiciera Photoshop en las fotos, como mínimo lo haría bien", declaró la esposa de Ricky Montaner sin tapujos. Eso sí, hay que destacar que esta no es la primera ocasión en la que Stefi es criticada por algunas cuestiones referidas a su cuerpo.

En marzo se especuló sobre un posible embarazo entre ella y la actriz ya que varios seguidores notaron "su pancita" en las fotos. Tal es así que ella, a través de un video compartido en Tiktok habló al respecto. "En mi caso, soy alérgica al gluten. Si como pan, trigo o gluten de lo que sea, me inflo. ¿Cuál es el problema? No hay que hablar de los cuerpos ajenos, ni de un embarazo posible porque no sabés por lo que está pasando la otra persona, con todo el amor lo digo", dijo en su momento.

De qué trata Hotel Caracas, el nuevo disco de Mau y Ricky

Lanzado el pasado jueves bajo el sello discográfico Why Club Records, Hotel Caracas es la novedad de los hermanos Mau y Ricky, a la cual describieron como "la mejor, más vulnerabe y libre" de sus creaciones a lo largo de su carrera.

Este álbum dedicado a Venezuela consta de 15 canciones, aunque las mismas no están necesariamente relacionadas a la cultura de ese país. No obstantes, todos los temas incluyen videos filmados en el país de origen de los hijos de Ricardo Montaner: "Creo que somos los primeros artistas venezolanos que estamos fuera que regresamos a hacer una inversión fuerte en el país", señaló Ricky.

