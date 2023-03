Steven Spielberg asegura que el gobierno de Estados Unidos oculta la existencia de OVNIS

En el marco de una entrevista televisiva para el programa "The Late Show with Stephen Colbert", el director de emblemáticas películas sobre extraterrestres como "Encuentros cercanos del tercer tipo" (1977), "ET" (1982) y "La guerra de los mundos" (2005) criticó "el secreto que envuelve todos estos avistamientos y la falta de transparencia", aunque se esperanzó en que "la Ley de Libertad de Información obligue a que ciertos materiales se divulguen públicamente".