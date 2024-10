Sting agregó nueva fecha en Buenos Aires: cómo comprar entradas

El tour "Sting 3.0", producido localmente por DF Entertainment, presenta a Sting en un formato de power trío en espacios íntimos, brindando a los fans la oportunidad de experimentar de cerca los éxitos que han marcado generaciones.

Sting: un artista innovador

Reconocido por su carrera como solista y como la voz y compositor de la legendaria banda The Police, Sting ha desafiado constantemente los límites de la música a lo largo de su trayectoria.

Cada show es una ocasión ideal para revivir sus grandes éxitos, tanto de su carrera en solitario como con The Police, interpretados por un trío de músicos excepcionales: Chris Maas en la batería y el guitarrista argentino Dominic Miller, colaborador de Sting desde los años 90.

Este equipo artístico ha sido parte fundamental en la inspiración de su nuevo sencillo, "I Wrote Your Name (Upon My Heart)". La primera visita de Sting a la Argentina fue en 1980, cuando The Police alcanzaba el estrellato mundial.

Desde entonces, ha regresado en numerosas ocasiones, tanto con la banda como en su carrera solista, destacando su histórico show en diciembre de 1987, cuando se convirtió en el primer rockero en llenar el Estadio River Plate. Su última presentación en el país fue en 2017, cuando presentó su álbum 54th & 9th en el Hipódromo de Palermo.