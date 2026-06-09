Alerta violeta por niebla caliginosa en Buenos Aires y Rosario: hasta cuándo

Hasta cuándo rige la alerta en Buenos Aires y Rosario

Según la información oficial provista en los mapas de cobertura, el fenómeno meteorológico adverso se mantendrá vigente desde las 06:00 horas de este martes 9 hasta las 05:59 horas de la mañana del miércoles 10 de junio. Durante todo ese lapso temporal se esperan bancos densos de humedad suspendida que dificultarán de forma notable el tránsito vehicular.

Debido a esto, los especialistas viales sugieren suspender los viajes que no sean de carácter urgente. En caso de encontrarse transitando por una ruta afectada, se aconseja encender las luces bajas y las antiniebla, disminuir la velocidad de marcha de manera paulatina, aumentar el espacio de seguridad con el vehículo de adelante y jamás detenerse sobre la calzada o la banquina.