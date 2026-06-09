Alerta violeta por niebla caliginosa en Buenos Aires y Rosario: hasta cuándo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por la intensa niebla que afecta la visibilidad en varias provincias del país durante este martes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia para distintas regiones del país debido a la presencia de niebla densa y persistente. Este fenómeno climático reducirá drásticamente la visibilidad en los principales accesos viales, afectando el normal desarrollo de las actividades cotidianas y la circulación vehicular en áreas urbanas y rurales clave.
El mapa de advertencias de la niebla en el país
De acuerdo con el informe oficial emitido por las autoridades, el fenómeno meteorológico genera complicaciones en un amplio sector del territorio nacional. Además del AMBA y la región sur santafesina, la advertencia violeta se extiende formalmente hacia Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Este nivel de alerta se establece frente a escenarios que, si bien no revisten una gravedad extrema, exigen extremar los cuidados en la vía pública.
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Hasta cuándo rige la alerta en Buenos Aires y Rosario
Según la información oficial provista en los mapas de cobertura, el fenómeno meteorológico adverso se mantendrá vigente desde las 06:00 horas de este martes 9 hasta las 05:59 horas de la mañana del miércoles 10 de junio. Durante todo ese lapso temporal se esperan bancos densos de humedad suspendida que dificultarán de forma notable el tránsito vehicular.
Debido a esto, los especialistas viales sugieren suspender los viajes que no sean de carácter urgente. En caso de encontrarse transitando por una ruta afectada, se aconseja encender las luces bajas y las antiniebla, disminuir la velocidad de marcha de manera paulatina, aumentar el espacio de seguridad con el vehículo de adelante y jamás detenerse sobre la calzada o la banquina.
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