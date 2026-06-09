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Alerta violeta por niebla en el AMBA: cómo sigue el clima y cuándo mejora la visibilidad

Sociedad

Tras las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional volvió a lanzar sus advertencias por densa niebla en Buenos Aires y otras provincias.

Un clima cargado de neblinas en Buenos Aires.

Un clima cargado de neblinas en Buenos Aires.

Tras un lunes marcado por las intensas lluvias, las condiciones climáticas en la región central y el litoral del país vuelven a encender las alarmas, aunque esta vez por un fenómeno diferente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por neblinas y bancos de niebla que afectará de manera directa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El aviso meteorológico es inusualmente amplio y abarca también al norte, centro y la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, así como a gran parte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

De acuerdo con el informe oficial del organismo, "el área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad".

Al tratarse de una advertencia de nivel violeta, el SMN remarcó que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social", por lo que se pide extremar las precauciones a la hora de circular por calles, avenidas y rutas.

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Alerta violeta por niebla en el AMBA. Fuente: Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

Alerta violeta por niebla en el AMBA. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Con niebla y tras las lluvias, cómo sigue el clima en el AMBA

A pesar de la densa niebla que dominará las primeras horas, la buena noticia para los habitantes de la Ciudad y el conurbano es que el agua da una tregua definitiva. Ya no se esperan precipitaciones a partir de este martes .

Será una jornada dominada por las neblinas, con cielo mayormente nublado y un ambiente fresco, con marcas térmicas que oscilarán entre los 9°C de mínima y los 14°C de máxima.

El pronóstico extendido para el resto de la semana

El mapa del tiempo para los próximos días anticipa jornadas estables, con nubosidad variable y temperaturas acordes a la época del año:

  • Miércoles: Se mantendrán condiciones similares, con cielo mayormente nublado durante todo el día y valores térmicos que se ubicarán entre los 10°C y los 15°C.

  • Jueves: Comenzará a asomar el sol. El cielo se presentará algo nublado en la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Se prevé un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 11°C y una máxima de 16°C.

  • Viernes: Para cerrar la semana laboral, el cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado hacia el final del día. El termómetro marcará un leve descenso de la mínima, con 9°C, mientras que la máxima repetirá los 16°C.

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