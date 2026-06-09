Alerta violeta por niebla en el AMBA: cómo sigue el clima y cuándo mejora la visibilidad

Con niebla y tras las lluvias, cómo sigue el clima en el AMBA

A pesar de la densa niebla que dominará las primeras horas, la buena noticia para los habitantes de la Ciudad y el conurbano es que el agua da una tregua definitiva. Ya no se esperan precipitaciones a partir de este martes .

Será una jornada dominada por las neblinas, con cielo mayormente nublado y un ambiente fresco, con marcas térmicas que oscilarán entre los 9°C de mínima y los 14°C de máxima.

El pronóstico extendido para el resto de la semana

El mapa del tiempo para los próximos días anticipa jornadas estables, con nubosidad variable y temperaturas acordes a la época del año: