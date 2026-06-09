Alerta violeta por niebla en el AMBA: cómo sigue el clima y cuándo mejora la visibilidad
Tras las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional volvió a lanzar sus advertencias por densa niebla en Buenos Aires y otras provincias.
Tras un lunes marcado por las intensas lluvias, las condiciones climáticas en la región central y el litoral del país vuelven a encender las alarmas, aunque esta vez por un fenómeno diferente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por neblinas y bancos de niebla que afectará de manera directa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El aviso meteorológico es inusualmente amplio y abarca también al norte, centro y la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, así como a gran parte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.
De acuerdo con el informe oficial del organismo, "el área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad".
Al tratarse de una advertencia de nivel violeta, el SMN remarcó que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social", por lo que se pide extremar las precauciones a la hora de circular por calles, avenidas y rutas.
Con niebla y tras las lluvias, cómo sigue el clima en el AMBA
A pesar de la densa niebla que dominará las primeras horas, la buena noticia para los habitantes de la Ciudad y el conurbano es que el agua da una tregua definitiva. Ya no se esperan precipitaciones a partir de este martes .
Será una jornada dominada por las neblinas, con cielo mayormente nublado y un ambiente fresco, con marcas térmicas que oscilarán entre los 9°C de mínima y los 14°C de máxima.
El pronóstico extendido para el resto de la semana
El mapa del tiempo para los próximos días anticipa jornadas estables, con nubosidad variable y temperaturas acordes a la época del año:
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Miércoles: Se mantendrán condiciones similares, con cielo mayormente nublado durante todo el día y valores térmicos que se ubicarán entre los 10°C y los 15°C.
Jueves: Comenzará a asomar el sol. El cielo se presentará algo nublado en la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Se prevé un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 11°C y una máxima de 16°C.
Viernes: Para cerrar la semana laboral, el cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado hacia el final del día. El termómetro marcará un leve descenso de la mínima, con 9°C, mientras que la máxima repetirá los 16°C.
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