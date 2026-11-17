La filtración llegó a través de las redes sociales de Andrés Balaciano, el disc jockey que tomó el control de la pista luego del set inicial con vinilos que ofreció Ale Sergi. Mediante una historia de Instagram, Balaciano mostró una fotografía del papel escrito a mano por la propia artista con once clásicos infaltables de cualquier boda argentina que quedaron terminantemente vetados, además de un inesperado rechazo hacia todo el repertorio de la banda estadounidense The Killers.