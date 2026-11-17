El DJ del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat filtró la lista de canciones prohibidas en la fiesta
La cantante escribió de puño y letra once hits clásicos que no quería escuchar en la pista y vetó por completo a una reconocida banda internacional.
A poco más de dos semanas del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, celebrado el pasado 31 de octubre en San Telmo, siguen saliendo a la luz detalles inéditos sobre la intimidad de la fiesta. En las últimas horas, el DJ encargado de musicalizar la noche reveló la curiosa "lista negra" de canciones que los novios prohibieron pasar durante el evento.
La filtración llegó a través de las redes sociales de Andrés Balaciano, el disc jockey que tomó el control de la pista luego del set inicial con vinilos que ofreció Ale Sergi. Mediante una historia de Instagram, Balaciano mostró una fotografía del papel escrito a mano por la propia artista con once clásicos infaltables de cualquier boda argentina que quedaron terminantemente vetados, además de un inesperado rechazo hacia todo el repertorio de la banda estadounidense The Killers.
Una por una, las canciones que quedaron fuera de la pista
La selección escrita de puño y letra por Lali incluyó hits históricos de reggaetón, cumbia y pop latino que la pareja prefirió evitar para darle otra impronta musical a la celebración:
-
“Ella me levantó” – Daddy Yankee
“La isla del sol” – El Símbolo
“Ven báilalo” – Ángel y Khriz
“La gozadera” – Gente de Zona ft. Marc Anthony
“No te creas tan importante” – Damas Gratis y Viru Kumbieron
“Tusa” – Karol G y Nicki Minaj
“La vecinita” – Vico C
“Pa' Mayté” – Carlos Vives
“Todo de ti” – Rauw Alejandro
“El tiburón” – Proyecto Uno
“Caraluna” – Bacilos
Todo el repertorio de The Killers
Los agradecimientos y postales inéditas de la noche
En paralelo a la viralización de la lista musical, la intérprete compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes inéditas de la ceremonia, que contó con la organización integral de la productora de Claudia Villafañe y el show en vivo de Juliana Gattas, para agradecer a sus seres queridos.
Entre las publicaciones más destacadas figuraron una postal junto a su madre, Majo Riera, y su suegra, Marcela Amado ("¡Primero a las más importantes! Nuestras mamás"), y un saludo especial al diseñador Justo Ocampo, encargado de confeccionar su vestido de novia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario