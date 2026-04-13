Sunsetstrip brilló en Ciudad Universitaria con Hernán Cattaneo y una producción de primer nivel
El reconocido DJ encabezó una nueva edición de este evento que combina música electrónica, naturaleza y una experiencia integral para el público.
El pasado sábado y domingo, Ciudad Universitaria fue escenario de una nueva edición de Sunsetstrip, el evento de música electrónica que ya se convirtió en un clásico dentro de la escena local. Con la presencia estelar del reconocido DJ, Hernán Cattaneo, miles de personas se acercaron para disfrutar de dos jornadas a puro sonido, atardeceres únicos y una organización que estuvo a la altura de las expectativas.
Desde el inicio, la propuesta se destacó por su cuidada producción. El predio contó con amplios espacios pensados para la comodidad del público, con un fuerte énfasis en la seguridad y el control de accesos, lo que permitió vivir la experiencia de forma ordenada y tranquila.
Además de la música, el evento ofreció múltiples alternativas para complementar la jornada. Hubo una variada oferta gastronómica con food trucks, sectores especialmente diseñados para el descanso y espacios de relajación que incluían servicios de masajes. También se dispusieron numerosos puestos de hidratación, un punto clave considerando la duración y la intensidad del evento.
Otro aspecto destacado fue la presencia de la organización Vuelo Controlado, que formó parte de la propuesta con acciones orientadas a la concientización y el cuidado del público, reforzando el compromiso del evento con una experiencia responsable.
Con una combinación de música de calidad, infraestructura bien planificada y servicios pensados para el bienestar de los asistentes, consolidando el vínculo entre artistas, entorno y público en un formato que sigue ganando adeptos. Sunsetstrip sigue demostrando por qué es uno de los eventos más fuertes de la escena electrónica en el país.
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