Sunsetstrip brilló en Ciudad Universitaria con Hernán Cattaneo y una producción de primer nivel

El pasado sábado y domingo, Ciudad Universitaria fue escenario de una nueva edición de Sunsetstrip, el evento de música electrónica que ya se convirtió en un clásico dentro de la escena local. Con la presencia estelar del reconocido DJ, Hernán Cattaneo, miles de personas se acercaron para disfrutar de dos jornadas a puro sonido, atardeceres únicos y una organización que estuvo a la altura de las expectativas.