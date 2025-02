Super Bowl 2025: así fue el show de medio tiempo con Kendrick Lamar

En los últimos años, el halftime show ha adquirido una dimensión tan grande que incluso llega a superar en audiencia al propio partido.

El espectáculo comenzó tras el segundo cuarto del enfrentamiento entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Mientras el reloj marcaba entre las 18:30 y las 19:00 en Nueva Orleans, en Argentina el show arrancó pasadas las 21:30, momento en el que los fanáticos de la música y el deporte se unieron para disfrutar de una performance inolvidable.

Durante 13 minutos, Lamar desplegó un setlist contundente, basado en gran parte en su más reciente álbum GNX (2024). Con un despliegue visual imponente y una puesta en escena impecable, el rapero repasó algunos de sus éxitos más emblemáticos, incluyendo HUMBLE., DNA. y Not Like Us.

Además, sorprendió al público con la participación de SZA en All the Stars y Luther, logrando uno de los momentos más memorables de la noche.

Con un show impecable, Kendrick Lamar reafirmó por qué es una de las figuras más influyentes del hip-hop y dejó su huella en uno de los escenarios más grandes del mundo deslumbrando con su talento para el canto y el baile.