Los tráilers que se estrenarán en el SuperBowl LVII

Dado que este año se espera un aumento de la taquilla, es probable que tengamos un despliegue mayor que otras veces (sin duda, alguno más que en los últimos años, marcados por la pandemia). Sony, como ha ocurrido en los últimos años, no pretende mostrar nada. Universal Pictures ya ha anunciado que el viernes 10 de febrero lanzarán el tráiler de 'Fast & Furious 10', iniciando la cuenta atrás para el partido, quizás veamos el domingo otro montaje más corto del tráiler o algo con un mínimo de escenas nuevas. También sería lógico que viéramos un nuevo avance de 'Super Mario Bros.: La película', su próximo gran estreno animado. Y Deadline informa que puede que haya un spot de 'Oso vicioso' antes del partido. No descartemos algo de 'Oppenheimer', pero no está en previsión de momento.

Paramount Pictures, por su parte, lanzará anuncios de 'Scream VI' y 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones', normal porque ambas se estrenan en marzo, y también hay planes de un nuevo vistazo a 'Transformers: El despertar de las bestias', su apuesta para principios de verano. No se espera tráiler de 'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1', aunque no descartemos sorpresa de última hora visto lo bien que les funcionó 'TTop Gun: Maverick' y sería el momento de aprovecharlo.

Disney va por todo. No solo deberíamos ver un tráiler de 'La sirenita' con Halle Bailey, también habría un nuevo vistazo a 'Elemental' de Pixar, y tampoco se descarta otro vistazo a 'Indiana Jones y el Dial del Destino'. De parte de Marvel habrá nuevo metraje de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía', 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y muy probablemente algo de 'The Marvels'. Los fans de Grogu y su "papi" no deberían esperar un nuevo tráiler de 'The Mandalorian' porque Lucasfilm suele faltar a la cita.

Warner Bros y The Flash

La gran noticia es que Warner Bros. regresa a la Super Bowl tras 17 años en el banquillo. Ya han confirmado que 'The Flash' de Ezra Miller lanzará su nuevo tráiler durante el partido, y es su única apuesta para el evento, por desgracia. La gran noticia es que Warner Bros. regresa a la Super Bowl tras 17 años en el banquillo. Ya han confirmado que 'The Flash' de Ezra Miller lanzará su nuevo tráiler durante el partido, y es su única apuesta para el evento, por desgracia.