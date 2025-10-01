Luis Ventura respondió al enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro: "Hay que ver en qué..."

Sobre el pedido de auditoría, respondió: "La escribana certificó y dinamizó la previa", y luego fue más picante: "El canal que más estatuillas se llevó es justamente donde ella trabaja. Hay que ver en qué lugares trabaja cada uno para decir si es justificado o no el reclamo".

Finalmente, Ventura cerró con un comentario que buscó bajarle el tono a la polémica: "En el Martín Fierro pasan cosas raras y en la televisión también". Y agregó un guiño hacia Lozano: "La quiero mucho".

La categoría también tuvo como nominadas a Mariana Fabbiani (DDM), Pamela David (Desayuno americano), Wanda Nara (Bake Off Famosos) y Juana Viale (Almorzando con Juana).