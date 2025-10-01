Luis Ventura respondió al enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro: "Hay que ver en qué..."
El presidente de APTRA reaccionó a la molestia de la conductora luego de que Susana Giménez fuese premiada en la terna "Mejor labor en conducción femenina".
La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025 dejó varias polémicas, y una de las más resonantes fue la reacción de Verónica Lozano, quien no disimuló su disgusto tras quedar afuera del premio a "Mejor labor en conducción femenina", que finalmente obtuvo Susana Giménez.
En diálogo con Intrusos (América) desde el Hilton, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) se mostró indignada con la votación de APTRA. "Muchas injusticias, empezando por yo. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien. Merecía ganarlo yo no porque Susana no sea conductora sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas", expresó con visible fastidio frente a la periodista Paula Varela.
Ante este escenario, el presidente de APTRA, Luis Ventura, salió a dar su visión sobre los reclamos. "Estoy muy contento, en el teléfono superé los 500 llamados, intuyo que unos cien más o menos deben haber sido con un algún reclamo, enojo o puteadita", aseguró.
Ventura también opinó sobre otras figuras que se fueron sin premio, como Georgina Barbarossa: "La vi que se fue bien por la expresión de su rostro, no digo que estaba contenta". Respecto a la posibilidad de que Lozano no asista a la próxima edición, tal como ella deslizó al decir que "no iba a ir a la edición del año que viene", fue contundente: "Está en todo su derecho, pero sería una pena porque siempre es una gran candidata y una gran conductora".
Sobre el pedido de auditoría, respondió: "La escribana certificó y dinamizó la previa", y luego fue más picante: "El canal que más estatuillas se llevó es justamente donde ella trabaja. Hay que ver en qué lugares trabaja cada uno para decir si es justificado o no el reclamo".
Finalmente, Ventura cerró con un comentario que buscó bajarle el tono a la polémica: "En el Martín Fierro pasan cosas raras y en la televisión también". Y agregó un guiño hacia Lozano: "La quiero mucho".
La categoría también tuvo como nominadas a Mariana Fabbiani (DDM), Pamela David (Desayuno americano), Wanda Nara (Bake Off Famosos) y Juana Viale (Almorzando con Juana).
