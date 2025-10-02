Susana Giménez enfrentó las críticas por su Martín Fierro: "Me lo merezco"

Vero Lozano explotó tras el Martín Fierro que ganó Susana Giménez: "Muchas injusticias"

La noche de los Premios Martín Fierro 2025 dejó a varios protagonistas con emociones encontradas y una de las reacciones más comentadas fue la de Verónica Lozano. La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) no ocultó su enojo luego de que Susana Giménez se llevara la estatuilla a mejor conductora femenina, un galardón que, según la propia Lozano, le correspondía a ella, que estaba nominada también.

En diálogo con Intrusos (América), Lozano expresó con claridad su frustración: "Muchas injusticias, empezando por yo. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien. Merecía ganarlo. Yo no porque Susana no sea conductora sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas", lanzó la conductora frente a la cámara "intrusa" de Paula Varela, mientras se encontraba en las mesas del salón.

Con estas declaraciones, Vero abrió un debate sobre la elección de la diva, quien apenas estuvo al frente de algunos programas durante el año. En efecto, Susana Giménez no tuvo ciclos regulares al aire en 2024; su participación se limitó a algunas entrevistas especiales en Telefe y, por el momento, está alejada de la pantalla. Este contexto alimentó la polémica generada por la reacción de Lozano, que consideró injusta la decisión de APTRA.

La noche también registró otra reacción: Robertito Funes Ugarte abandonó visiblemente molesto por no consagrarse en su terna y, luego, no dudó en realizar críticas contundentes hacia la organización de los premios.

Por su parte, Susana Giménez no pasó inadvertida en la gala. Al recibir su Martín Fierro, protagonizó un blooper que rápidamente se viralizó en redes. Durante su discurso, la diva mencionó con cierta duda: "El año pasado conocí gente de la música nueva como María Becerra, Nathy Peluso, Rukau…", pronunciando incorrectamente el último nombre.

El público y Santiago del Moro, conductor de la ceremonia, la corrigieron al instante: "Luck Ra", le indicaron. Con una sonrisa y entre risas, Susana admitió su error: "Ese. Perdoname que me equivoqué, me pasa siempre", concluyó.