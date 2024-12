Susana Giménez se hizo una entrevista a sí misma gracias a la Inteligencia Artificial

“Voy a compartir con ustedes un momento único. Es una experiencia increíble la que vamos a vivir en este momento en el living. Vamos a recibir, nada más ni nada menos, que a la protagonista de La Mary. Adelante Susana Giménez”, presentó la diva.

Acto seguido, una actriz caracterizada con el look de La Mary en la película ingresó al estudio y los televidentes pudieron ver en vivo a una Susana de 30 años.

Durante la entrevista, La Mary interactuó con la Susana actual y hasta el expresó sus ganas de tener su propio programa de televisión, a lo que la conductora le comentó a su yo del pasado: “¿Sabés cuánto trabajé para esto? Me costó llegar, no creas. Fui modelo, hice muchas películas, nadie te regala nada en este ambiente, vos tenés que saberlo porque siempre quisiste ser una actriz”.

susana la mary

Durante la entrevista, Susana habló de todo tipo de temas sobre su pasado, mientras era entrevistada por su propia versión joven.

“¿Si pudieras volver al tiempo atrás, cambiarias algo?”, le consultó La Mary a lo que la diva respondió: “Nunca cambiaría ni un minuto de mi vida. A lo mejor cambiaría la forma de encarar algunas cosas”.

En otro momento cómico, la Susana actual le recomendó a su versión joven que no se casara varias veces y le dijo: “Ahora vos sí vas a amar mucho, varias veces y vas a ser muy feliz”. Aunque no dejó de recordar el escandaloso y millonario divorcio de su exmarido, Huberto Roviralta: “Algún hombre me robó, pero amparado por la ley”.

“Hay cosas que no vas a poder evitar, pero te vas a divertir. Menos con ese, con todos te vas a divertir, reírte y la vas a pasar bien”, aseguró Susana.

En la charla entre las dos Susana también hubo momentos emotivos, como cuando “la joven Su” le preguntó a la conductora sobre quién era la persona que extrañaba todos los días. A corazón abierto, respondió: "Lo que más extraño es a mamá. A mi madre. Es lo que más extraño. Un hombre no me interesa”.

Sobre su relación con María Luisa Sanders, que murió en 1996, amplió: “A lo mejor cambiaría la forma de encarar algunas cosas como con mi madre. Ella vivía en Mar del Plata, yo la extrañaba mucho y me hubiera gustado... Pero, bueno. Ella también tenía su pareja y era marplatense, por eso se quedó ahí. Pero cuando yo era un poco más chica que vos, nos peleábamos mucho hasta que yo crecí y me fui a vivir sola. No la valoré tanto en mi niñez y en mi juventud como después cuando vi su vida y me hice el plan en mi cabeza sobre cómo había sufrido”.