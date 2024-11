Susana Giménez vs Gran Hermano: estalló la guerra menos pensada en Telefe

Después, agregó: “Santiago del Moro tiene el contrato o la licencia hasta 2025 pero ya no 2026...podría haber otro Gran Hermano Chile o Uruguay que en algún momento estuvo en carpeta”. En ese sentido el especialista también informó sobre los tirones de la diva con el canal: “¿Sabes con qué no está conforme? con las perlitas aquellas que se hicieron famosas, se tomen igual que algunos errores que ella tiene. Hubo sketches y notas grabadas podría haber evitado. Cree que los productores dejaron algunas cosas para perjudicarla. No está nada conforme”.

Qué pasa entre Susana Giménez y Gran Hermano en Telefe

“El año que viene Telefe cumple 35 años y se rumorea que quieren tirar la casa por la ventana. Susana está en ese proyecto pero en el canal no quedaron satisfechos con el rating que hizo. Y además con polémicas como la del Negro Oro que criticó que jueguen al truco cuando lo inventó él eso en televisión. Y Susana está de acuerdo en eso porque a la producción no se le cae una idea”, sumó Descalzi a su información.

Hay que destacar que esta noche se confirma el regreso de Gran Hermano con su fecha exacta en medio de los rumores de peleas. Aún así, Susana ya dejó asentado su interés de terminar a mitad de mes, pero ahora solamente resta esperar a que Telefe decida.