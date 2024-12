Susana Giménez y Pampita se reencontraron después de la polémica entrevista: "Vos sos media loca"

Durante el evento de los personajes del año de la Revista Gente, las dos fueron invitadas para posar en la portada de dicho portal. Allí ambas decidieron tener una conversación sobre lo que había sucedido y los dichos del después. En un encuentro rápido mientras se acomodaban para la foto general, Pampita optó por pedirle disculpas.

Cuando Carolina la saludó, le soltó preocupada: "No estés enojada conmigo", a lo que Susana respondió: "No estoy enojada". "Yo te amo", continuó la modelo. Por su parte, la conductora le dijo: "¡No estoy enojada! Pero vos sos media loca y no hablaste nada". Y, si bien Pampita le respondió, ya el video se cortó y no se escuchó más su conversación.

susana pampita

Los últimos invitados de Susana Giménez

El último programa del año, este domingo 8 de diciembre desde las 22 horas, tendrá una apertura impresionante con más de 30 bailarines en vivo, junto al histórico bailarín y coreógrafo, Marcelo Iripino, según anticiparon desde Telefe.

Además, la visita de la artista internacional, Tini Stoessel. Después de presentarse junto a Coldplay en Dublín, estará en el living de Susana en una charla imperdible y con un musical impactante.

Al mismo tiempo, tras el exitoso estreno de Gran Hermano, la presentadora recibe a su conductor, Santiago del Moro, para hablar de todo; y en el encuentro más esperado, Susana entrevista a La Mary, a 50 años del estreno de la famosa película.

Por su parte, la diva despide esta temporada con todo el humor de La Tota. Y el llamado más esperado para que alguno de los televidentes pueda llevarse 100 millones de pesos.