Explotó la bomba de Jorge Rial: la AFIP le pidió a Susana Giménez que "pague lo justo"

"Hay un tiempo para presentar las declaraciones de Bienes Personales y de Ganancias. En 2019 esta contribuyente no lo hizo y de forma sistémica, a los cinco días de vencido el plazo, la AFIP contacta a los que no lo hicieron para que regularicen su situación", explicó Castagneto.

Y siguió: "Al no haber respuesta a los 20 días de la primera notificación se interviene y comienza una fiscalización para determinar una renta presunta. Tras esto la contribuyente hizo la presentación de Ganancias pero no la de Bienes Personales".

"A partir de ahí presentó una medida cautelar para no pagar Bienes Personales alegando que era confiscatorio y anticonstitucional que le salió desfavorable, presentó una segunda cautelar que también le denegaron", siguió.

"Sin respuesta del contribuyente se procedió a realizar la denuncia penal correspondiente" contó y detalló que de acuerdo con el Código Penal la evasión impositiva es un delito que se pena con hasta 9 años de prisión.

Castagneto contó además que Susana Giménez tampoco pagó el Aporte Solidario o más comúnmente conocido Impuesto a las Grandes Fortunas que se utilizó para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19 en los sectores más vulnerables.

Salió al cruce además de quiénes aseguran que la denuncia contra la conductora de TV se debe a cuestiones ideológicas y señaló que "hay muchos contribuyentes que no se presentan y se les hace el mismo procedimiento, el tema es que no toma tanta notoriedad como en este caso porque no se trata de una persona famosa como esta contribuyente".

"No estamos para poner preso a nadie, estamos para hacer cumplir la ley", sentenció e insistió: "el procedimiento es el mismo para todos".