La anécdota viral de Susana Giménez con Lionel Messi: "Se quiere sacar una foto con vos"

"Y no sé quién viene, si Coppola, o no sé quién, y me dice 'Messi se quiere sacar una foto con vos'", relató, al mismo tiempo que detalló su reacción: "¡¿Qué?! ¿Messi? ¡Yo me quiero sacar una foto con Messi, no Messi conmigo! Y me dicen 'no, vení, por favor', qué se yo".

"Llego y se para, y yo ya me emociono, y le digo 'hola Messi, qué placer', y me dice 'la foto es para mi mamá, porque te quiere mucho, te tiene en el living de casa en una foto'", asegura que le dijo el astro. "Ay, me vas a matar de amor", respondió la diva, tras lo cual contó que el duelo de la Selección lo iba a mirar con Celia, la mamá de la Pulga.

susana gimenez sobre messi.mp4

Qué arrojaron los estudios que se realizó Lionel Messi tras su molestia

A los 25 minutos del debut entre la Selección Argentina y Chile por la Copa América 2024, Lionel Messi encendió todo tipo de alarmas con una molestia en el aductor de su pierna derecha. Aunque completó el encuentro, en las horas siguientes se generó gran incertidumbre sobre su situación y su futuro en el torneo.

Gastón Edul, periodista de TyC Sports, aclaró las especulaciones al brindar detalles sobre la condición de Messi: "Ya le hicieron los estudios a Leo Messi. No hay lesión grande, la contractura decantó en algo mínimo y va a trabajar para llegar a los cuartos de final".

Y sumó: "Creen que va a poder participar de los cuartos de final. Descartaron algo grande como un desgarro". Estas declaraciones llevaron tranquilidad a los argentinos, disipando los rumores que descartaban al capitán de las primera fase de playoff.