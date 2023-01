Los 79 de Susana Giménez y un regalo que la conmovió: mirá

"Les comparto un video que me hizo de regalo por mi cumpleaños. Ciento ochenta y seis fotos que resumen los últimos años de trabajo. (Los voy a ir publicando de a poco porque todo junto no entra) ¡Qué placer, ¡cómo nos divertimos!, ¡y cuánto trabajo! No quiero ni pensar las horas que pase maquillándome y peinándome", indicó con emojis de risa la famosa conductora en su publicación, que ya tiene casi 27.200 likes y más de 3.000 comentarios.